The 1975, a banda oriunda de Manchester, vai editar um novo disco, “Notes On A Conditional Form”, a 21 de fevereiro de 2020. O trabalho vai ser apresentado em Lisboa, a 7 de março, na Altice Arena.

Os bilhetes vão estar à venda a partir de dia 20 de setembro.

Matthew Healy, Ross MacDonald, Adam Hann e George Daniel apresentam-se como The 1975 e alcançaram o sucesso imediato com músicas como “The City”, “Chocolate” e “Sex”.

Estrearam-se em 2013 com o disco homónimo e passados três anos chegou o segundo trabalho “I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It". Em 2018 regressaram com “A Brief Inquiry Into Online Relationships”.

Os 1975 passaram pelo Super Bock Super Rock em julho, recorde aqui o concerto.