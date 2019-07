Estávamos em 2012. Lana Del Rey era apenas um nome entre muitos dos que despontaram nesse ano, cavalgando o micro-sucesso de 'Video Games', tema à altura potenciado pela máquina blogueira e por websites especializados como o Pitchfork. A cantora, anteriormente conhecida como Lizzy Grant (chegou a editar um EP, “Kill Kill”, com este nome, em 2008), atuou no “Saturday Night Live” perante uma audiência de potenciais milhões de pessoas, levando precisamente o tema supracitado ao icónico programa de televisão norte-americano. Eis que surge o drama, o horror, a tragédia, como diria Artur Albarran: Lana espalha-se ao comprido, o nervosismo toma-lhe conta do corpo e da voz, a sua performance entra para as listas das piores de sempre no SNL e as redes sociais gozam o prato num grande momento de schadenfreude.

Nesse mesmo ano, Lana Del Rey estreia-se em Portugal, neste mesmo Meco e neste mesmo Super Bock Super Rock, sob elogios imensos. Fala-se (e muito) de “Born To Die”, para todos os efeitos o seu álbum de estreia com uma nova estética (houve “Lana Del Rey” em 2010, mas poucos – ou nenhuns – ligaram), a mesma que perdura até hoje: um longo filme onde os anos 60 glam são memória fugaz e instrumento de trabalho, onde o psicadelismo não entra ainda, tapado pela ideia e figuras de grandes senhoras como Nancy Sinatra. A pop e o jazz e James Dean e carros a alta velocidade e a longa América como pano de fundo, sem um Vietname que alimentasse delírios mais contestatários e ácidos.

De certa forma, Lana Del Rey simboliza o fetiche que muitos norte-americanos, em especial os mais velhos, têm por esse país do período pós-II Grande Guerra, sob avanços industriais e do capital; simboliza o glamour de Hollywood, as paixões, as primeiras vezes de tudo – dos filmes, das conversas até alta madrugada, das drogas, do sexo. Tudo mascarado com rímel e candura, com lip gloss e desejos de fama. Sete anos após o desastre no SNL e a estreia em Portugal, para Lana nada mudou: as suas paixões e as suas influências continuam as mesmas. O estatuto de Diva que foi moldando e vendendo desde o início continuam os mesmos.

Começa por não deixar grande parte da imprensa fotografá-la (após indicações na zona destinada aos jornalistas terem expresso o contrário), continua com um atraso de 15 minutos até subir ao palco, e acaba no espetáculo sem grandes artifícios que foi desenrolando ao longo de pouco mais de uma hora. Sem artifícios, mas – e isto é importante – cheio de grandes canções, mesmo que aquele tempo de há 50 anos, para a esmagadora maioria dos fãs, seja apenas uma frase Pessoana: as saudades das terras onde nunca se esteve. No caso, a saudade das memórias que nunca se viveram.

'Born To Die', cheia de relevos orquestrais, é um bom exemplo, tendo sido o primeiro tema não só do álbum da sua reinvenção (com o mesmo nome, editado em 2012) como o deste concerto perante um público fiel, que raramente deixou de cantar lado a lado com a artista. “Vocês soam tão bem!”, atira logo ao início. É um velho truque pop mas, no caso de Lana – e especialmente no caso de Lana, cuja estética parece ter sido criada em laboratório –, soa sincero. Talvez ela própria não esperasse ver tamanho mar de gente sete anos após o tal acidente de percurso que sofreu.