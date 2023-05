Na 11.ª edição dos IPMA, na noite de sábado, Portugal venceu nove das 12 categorias em competição, numa gala apresentada pela atriz Daniela Ruah e pelo apresentador televisivo Ricardo Farias, e que contou com a atuação de artistas como José Cid, Marisa Liz, Diogo Piçarra, Pedro Abrunhosa, Plutónio, Toy, entre outros.

No evento, que teve lugar no Providence Performing Arts Center, no estado norte-americano de Rhode Island, os The Black Mamba (Portugal) venceram a categoria de “Melhor Performance Pop”; os Equinocio (Portugal) ”Melhor Performance Tradicional” e Hélder Bruno (Portugal) ”Melhor Performance Música do Mundo”.

“O Sol Brilha”, de Richfellaz (Portugal) foi distinguida como “Canção do Ano”; VAXXO (Canadá) venceu a categoria de “Melhor Performance Rock”, TOM GVNG (França) conquistou a “Melhor Performance Rap/Hip-Hop” e Jâca (Estados Unidos da América) levou para casa o troféu por ”Melhor Instrumental”.

O “Videoclipe Musical do Ano” foi arrecadado por Diogo Pinto e Ricardo Bernardino (Portugal) com “Gato Preto”. Tomás (Portugal) venceu a categoria de “Música Popular” e Marcelo (Portugal) conquistou a “Melhor Performance de Fado”.

Rafaella (Portugal) venceu na categoria “Novo talento”, o que lhe valeu um prémio em dinheiro de 2.000 dólares (cerca de 1.850 euros), e Rita Rocha (Portugal) venceu a “Escolha do Público”.

No total, estavam nomeados artistas de nove países para a edição deste ano dos IPMA, evento que distingue anualmente artistas lusodescendentes.