“The Great Lisbon Club” vai fazer circular entre a Voz do Operário, o Largo da Graça e o Camones 33 projetos envolvendo artistas que fazem parte do circuito independente de clubes, entre os quais se incluem Jorge Palma, JP Simões, Manel Cruz, Pop dell’Arte e Luiz Caracol.

O objetivo deste clube “inclusivo e abrangente”, pensado e idealizado pela cantora, atriz e diretora de arte Miss Suzie e pela produtora e gestora cultural Julita Santos, é “exaltar, preservar e servir de ponto de encontro” para todos os que integram os clubes alternativos da cidade.

“Apercebemo-nos que faltavam palcos para o encontro desta família tão diversa sonoramente e ao mesmo tempo tão semelhante na forma de sentir e pensar este universo artístico. Com este conceito, unimos o passado e o presente, para reviver as experiências noturnas desde os cabarets dos anos 20 aos grandes clubes contemporâneos”, explicam, em comunicado.

A primeira edição deste festival quer “celebrar o passado com os olhos no futuro, mas a viver o presente” e, por isso, recebe nos três palcos espetáculos que vão do rock ao hip hop, do psicadélico ao burlesco, do afro à eletrónica, ou do funk ao blues.

Assim, este ano, os Pop Dell’Arte encontram o saxofonista Rodrigo Amado, Bezegol & Rude Bwoy Banda convidam Marta Pereira da Costa, os Bizu Coolective chamam Da Chick, João Cabeleira toca com os Budda Power Blues, os Desconectados encontram-se em palco com Jorge Palma e Manel Cruz, JP Simões apresenta o último disco do seu ‘alter ego’ Bloom com a prestação de Nuno Ferreira, Suzie and The Boys têm a companhia de Symone de la Dragam, e os Lefty tocam com Scúru Fitchádu.

Estes são apenas alguns dos destaques de um cartaz que vai contar ainda com nomes como Mike Stellar, Lady G Brown, Lucky ou as duplas B SESSIONS (Mikas e Ricardo Pinto) ou Chills and Fever (A Boy Named Sue e Nuno Rabino).

Os bilhetes para o festival custam entre 15 euros, a entrada diária, e 40 euros, o passe geral.

HORÁRIOS

2 DEZEMBRO

Largo da Graça

16h00 - 3Wyzemen

Camones

18h00 - Northern Lights

19h30 - Kriol

Voz do Operário

21h00 - Desconectados & Jorge Palma & Manel Cruz

22h45 - Pop Dell’Arte & Rodrigo Amado

00h15 - DJ Mário Valente

Performers Dagu, Lady Myosotis e Manu de La Roche

3 DEZEMBRO

Largo da Graça

16h00 - They’re Heading West

17h15 - Vítor Bacalhau

18h30 - DJ Mike Stellar

Camones

18h00 - Mr. Bubble

19h30 - Rita Braga

Voz do Operário

21h00 - Bloom & Nuno Ferreira

22h45 - Suzie and the Boys & Symone de La Dragma

00h15 - DJ B Sessions - Mikas & Ricardo Pinto

Performers Dagu, Lady Myosotis e Manu de La Roche

4 DEZEMBRO

Largo da Graça

16h00 - Lana Gasparøtti

17h15 - Eugénia Contente Trio

18h30 - DJ Lucky

Camones

18h00 - Theodoro

19h30 - Lost Train Trio

Voz do Operário

21h00 - Bezegol & Rude Bwoy Banda & Marta Pereira da Costa

22h45 - Bizu Coolective & Da Chick

00h15 - DJ Lady G Brown

Performers Dagu, Lady Myosotis e Manu de La Roche

5 DEZEMBRO

Largo da Graça

16h00 - Miss Manouche

17h15 - Anonima Nuvolari

18h30 - DJ Cónego de Braga

Camones

18h00 - Luiz Caracol

19h30 - Jazzafari

Voz do Operário*

21h00 - Lefty & Scúru Fitchádu

22h45 - Budda Power Blues Collective & João Cabeleira

00h15 - DJ Chills & Fever - A Boy Named Sue & Nuno Rabino

Performers Dagu, Lady Myosotis e Manu de La Roche

Na troca dos bilhetes por pulseiras é obrigatória a apresentação do certificado de vacinação ou teste negativo antigénio ou PCR obtido nas últimas 48h (não são admitidos autotestes). O uso de máscara é obrigatório à entrada e em áreas de circulação.

The Great Lisbon Club é uma produção da Goodstaff e de Miss Suzie e conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, Junta de Freguesia de São Vicente e tem como parceiros a Voz do Operário, Camones, MOP Cultura, This is Ground Control, Proeasy Design, Gerador e Hotel Oficial - Avani Resorts e Hotels.