A digressão mundial de apresentação do novo álbum "I am easy to find", dos norte-americanos The National, tem passagem confirmada por Portugal, com uma atuação agendada para dia 12 de dezembro, no Campo Pequeno, informou hoje a promotora.

"Sucessor de Sleep Well Beast", disco de 2017, vencedor de um Grammy, "I Am Easy To Find" é o oitavo longa-duração da banda de Matt Berninger e companhia.

Os bilhetes serão colocados à venda dia 8 de junho, sexta-feira, às 10h00, nos pontos de venda oficiais, a preços que vão dos 24,00 euros aos 36,00 euros.

Esta será a segunda data, em 2019, da banda em Portugal que em agosto irá atuar no Festival Vodafone Paredes de Coura.