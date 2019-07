Prontos, mas quase não estiveram: uma sucessão de falhas levou ao cancelamento do concerto dos HMB, que assegurariam a primeira parte desta noite de EDP Cool Jazz, e deixou no ar algum receio de que o mesmo pudesse acontecer com os Roots, que regressaram a Portugal sete anos após terem atuado no festival Sudoeste. O receio perdurou durante os 15 minutos de atraso entre a hora anunciada e o início do espetáculo, que se deu com o produtor Jeremy Ellis a disparar e a manipular samples na sua máquina, testando a vontade de uma multidão que o agraciou com palmas. E depois escuta-se: “Hot music!”, qual grito de guerra, qual descrição do que estava por vir. Uma música calorosa e puramente negra, saída dos subúrbios para invadir o mundo.

Envergando um robe onde se lia “Reigning Champ” (somos levados a discordar: o campeão, hoje em dia, por aquilo que vende e que versa, é Kendrick Lamar), Black Thought foi conduzindo com mestria o concerto, acompanhado por uma banda que raramente teve ou deu pausas para respirar. E pensamos: há imensos rappers e aspirantes a rappers que poderiam aprender uma coisa ou duas com os Roots, que oferecem ao seu público um concerto na aceção mais tradicional da palavra, tocando que nem loucos, dançando que nem maníacos e cantando sem playbacks ou coisa que o valha.

A lição dos Roots atingiu o seu zénite quando o grupo se entrega a um medley onde incluem vários sucessos do hip-hop antigo e atual, casos de 'A Milli' (de Lil Wayne) ou 'C.R.E.A.M.' (dos gigantescos Wu-Tang Clan). Não que tenha sido esse o único momento em que veneraram o género no qual se inserem: destacou-se 'Lookin' at the Front Door', dos Main Source, e ainda uma versão smooth jazz (para fazer pandã com o festival) de 'Old Town Road', êxito viral do rapper com sabor a country Lil Nas X, com um trecho de 'My Favourite Things', imortalizada para sempre por Julie Andrews.

Numa noite onde a electricidade podia ter falhado e desiludido os irrequietos, os Roots mostraram-se sempre ligados à corrente, chegando ao fim com a clássica 'Move On Up' (de Curtis Mayfield), misturada com 'Apache (Jump On It)' (dos Sugarhill Gang), antes de mostrar aos portugueses a batida que inventou dezenas de géneros, do hip-hop ao drum n' bass (o chamado amen break, de 'Amen, Brother', dos Winstons). Um “façam barulho!” na boa língua de Camões, os pedidos de “soul power!” e “power to the people!”, e Black Thought a cumprimentar as filas da frente fizeram soar a campainha e assinalaram o fim da aula. Fossem todos os professores assim e gostaríamos muito mais da escola.