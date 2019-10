“Estamos muito entusiasmos por trazer os The Script ao North Music Festival. É uma banda extremamente importante no panorama do rock alternativo e tem conquistado uma legião de fãs por todo o mundo. Os seus concertos são arrebatadores e temos a certeza de que este será mais um exemplo disso mesmo”, declarou Jorge Veloso, diretor da Vibes & Beats.

A banda de Dublin é a primeira confirmação para a 4.ª edição do North Music Festival (NMF) e vai atuar no segundo dia do evento, que vai decorrer nos dias 22 e 23 de maio de 2020.

Segundo a organização, a banda irlandesa deverá apresentar no Porto alguns dos seus “maiores êxitos”, como o “Hall of Fame”, “Superheroes”, “The Man Who Can’t Be Moved” ou “For the First Time”, também o novo disco “Sunsets & Full Moons”, que vai ser lançado no próximo dia 08 de novembro, e cujo primeiro ‘single’, “The Last Time”, está nos primeiros lugares das tabelas inglesas.

Em pleno centro do Porto, tendo como cenário o Rio Douro e a zona histórica, o North Music Festival tem apostado em propostas transversais a todas as idades, combinando “vários estilos musicais com experiências gastronómicas, provas de vinhos, passeios de barco, e várias outras experiências".

Na edição de 2019, o evento contou com a presença de 28 mil espectadores e recebeu nomes como Bush, Bastille, Franz Ferdinand, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, entre outros.