O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, é um dos vencedores do Prémio Europa de Teatro – Realidades Teatrais, cuja edição este ano decorre na Rússia, em novembro, foi hoje anunciado.

Para o júri do prémio, o diretor artístico do D. Maria II tem “dado vida a uma nova forma pessoal de construir pontes entre cidades e nações, tanto na cooperação civil, como artística, entre diferentes povos”, sendo assim um dos galardoados, que “continuam a lutar por um novo Teatro Europeu, que vá além de qualquer barreira ou preconceito”, lê-se no comunicado divulgado hoje pelo Teatro Nacional D. Maria II.

São Petersburgo acolherá, de 13 a 17 de novembro, a 17.ª edição do Prémio Europa de Teatro e a 15.ª do Prémio Europa de Teatro – Realidades Teatrais, acrescenta o comunicado.

O Prémio Europa de Teatro foi instituído em 1986 e, entre os criadores distinguidos, constam nomes como os dos dramaturgos ou encenadores Christoph Marthaler, Thomas Ostermeier, Katie Mitchell e Pippo Delbono

Tiago Rodrigues é o segundo português a ser galardoado com o Prémio Europa de Teatro depois de, em 2010, o prémio ter sido atribuído à companhia Teatro Meridional.

O Prémio Europa de Teatro não representa apenas uma celebração artística, mas uma plataforma para a promoção da interdisciplinaridade, integração e cooperação entre o Teatro e as restantes artes.