Tim Bernardes é filho de Maurício Pereira, cantor, compositor e saxofonista brasileiro que em 1996 transmitiu o primeiro espetáculo ao vivo via Internet no país do samba. Foi com ele que formou o duo Pereirão e Pereirinha e com quem, mais tarde, dividiu a autoria de metade dos temas do primeiro disco da banda O Terno.

E é impossível falar de Tim Bernardes sem falar de O Terno. É, também, impossível falar com Tim Bernardes sem ele deixar de mencionar O Terno. Banda de indie rock que aos 17 anos formou com Guilherme D'Almeida e Victor Chaves [substituído em 2015 por Gabriel Basile], e com quem já editou três discos. Assim foi, ao longo de pouco mais de meia hora de uma conversa que se alongou ao Brasil de hoje, o da mentalidade das hashtags, e que, obrigatoriamente passou por "Recomeçar" — o seu primeiro trabalho a solo, editado em outubro de 2017, é composto por treze canções, que mais do que amor, são de busca. E não tendo sido compostas para lançar, foram guardadas numa gaveta que não trancou. E ainda bem.

O músico está em Lisboa para o Super Bock em Stock onde atuará, este sábado, no Teatro Tivoli BBVA.

Como lidas com o título "revelação da música brasileira"? Essa etiqueta traz algum tipo de responsabilidade?



Não sei. Porque quando você começa trabalhar nisto [na música], a fazer shows e a conversar com a imprensa, você entende que isso pode depender de quem o escreve. Eu sempre me pauto mais pelo que o público sente. Quando o projeto O Terno surgiu, a gente era bem nova, também teve essa coisa de ser a banda revelação. Então parece uma revelação se revelando. Depois veio aquela coisa do 'se consolida'. Mas eu gosto. Independentemente do título, gosto de ser colocado nessa linha do tempo da música brasileira. Isto porque os anos 60 foram muito férteis; já os anos 80 e 90 foram muito voltados para a indústria, no Brasil e no mundo todo. É legal uma coisa fora da gravadora [de edição independente], que é o caso e d'O Terno, conseguir chegar a essa linha do tempo.

Alguma vez sentiste o peso de "ser filho de"?



O primeiro disco d'O Terno é quase como se fosse um EP. Tem cinco músicas nossas e cinco com o meu pai. Naquele momento isso era uma coisa natural, não tínhamos receio de estar associados a ele. Até porque eu sentia que as semelhanças e as diferenças eram mais ou menos claras para quem ouvisse. A partir do segundo disco d'O Terno ["O Terno", 2014] comecei a buscar essa emancipação, a gente se afastou artisticamente. A minha busca tem muito a ver com a minha época. Uma busca por tentar perceber o que é o indie hoje, o que é o indie no Brasil; o que é a música popular brasileira hoje e como ela se mistura. Comprar a função de abrir um caminho; um caminho num terreno que ainda não tinha sido explorado. Os anos 90 foram assim uma espécie de ruína da música de indústria no Brasil e O Terno surge num momento que começa a ficar fértil de novo por um outro meio, que é a Internet. Depois do segundo disco essa [associação ao meu pai] já não era sequer uma questão; O Terno cresceu com um público mais jovem que com o público do meu pai.

"Recomeçar", editado em 2017, surge cinquenta anos depois do início do Tropicalismo. Está ele também inscrito num recomeçar com uma nova geração de músicos, ouvintes e até da própria indústria brasileira?

Nunca tinha pensado nisso assim e [o Tropicalismo] é uma das coisas que mais ouvi. Faz sentido porque enxergo o "Recomeçar" quase como um disco onde me formei. Aprendi muitas coisas nos discos de O Terno e fazer esse disco [a solo], depois três [com a banda]... Tem muito a ver com uma fase de mudança para a vida adulta... E com o que aprendi com os meus pais, na escola, com a música brasileira, com o Tropicalismo, com os Beatles... Fui explorando isso tudo e no "Recomeçar" já estou sem medo de me mostrar. Criei o meu próprio caminho. Por isso, de alguma forma, é um recomeço para mim, mas que sincroniza com o que você disse.

E quando é que quando os temas de "Recomeçar" começaram a surgir. Porque não nasceram todos no mesmo período...

A primeira música, a "Não", fiz ainda antes do primeiro disco de O Terno ["66", 2012]. Sabia que não fazia sentido incluí-la nele: por ser mais íntima, porque fazia mais sentido ser tocada a violão e voz e porque não fiz para lançar. Fiz para mim, quando estava a passar por algo. E ficou escondida, só alguns dos meus melhores amigos a conheciam. Abordar alguns temas mais pessoais era uma coisa que no começo de O Terno não era a minha vontade. Como a gente veio dessa cena muito saturada da canção de amor padronizada de gravadora dos anos 90, eu queria ir buscar mais a maluquice, coisa fora do padrão e a criatividade. O primeiro disco de O Terno é isso: um statement estético do que a gente não é.

Mas a grande maioria desses temas de "Recomeçar" nascem perto do segundo disco de O Terno. Muitas músicas são, mais do que um momento de término, um momento de solidão. São momentos de contacto comigo mesmo, a pensar o que eu quero fazer, quem eu virei e quem eu quero virar. É um disco de busca. Mais do que um disco de amor, é um disco de busca. É um disco bonito, de esperança. Embora ela não esteja logo no início do disco, mas no fim. "Recomeçar" é um limbo entre o fim e o começo.

Esses temas quando foram compostos, foram compostos para algum dia serem editados ou simplesmente para a gaveta?

A música "Não" não a quis lançar. As outras elas foram para a gaveta, mas já pensava que podiam ser para um disco a solo. Então elas foram para a gaveta, mas não tranquei à chave.

E quando é que chegou a vontade de as mostrar?



No tempo do disco "Melhor Do Que Parece", por volta de 2016, juntei todas as músicas que tinha e percebi que já estava ali um disco completo. Já formava ordens na minha cabeça, já imaginava onde é que entravam os arranjos. Tinha o disco arquitetado. Aí quando a gente gravou o "Melhor Do Que Parece" meti na cabeça que em alguma hora eu tinha de por a mão na massa, concretizar o "Recomeçar". Senti-me à vontade, confiante e com vontade de lançar. No fim de 2016 resolvi marcar o estúdio.



Mais do que um ano passado deste o lançamento de "Recomeçar", que balanço fazes? Há arrependimento?

Não, só surpresas boas. Porque eu não tinha muito a noção de como ia ser recebido, n'é? Nunca tinha mostrado a maioria das músicas a ninguém. Mas não é como se estivesse completamente sem referências porque tinha público de O Terno. "Recomeçar" apanhou o embalo do nosso terceiro disco ["Melhor Do Que Parece"], mas ao mesmo tempo é mais universal e menos de nicho. Não é só um indie ou um hipster que se relaciona. Vejo isso no público dos shows. Tem gente mais velha e mais nova, nem todo o mundo é do mesmo estilo. O disco pegou um ano de ruína [no Brasil] e as pessoas entraram na fossa juntas.

A "Tanto Faz" foi composta quando?

Em 2016.