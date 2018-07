“Retábulo das Memórias” inclui ainda a bibliografia de Pedro Tamen, dividida em livros de poesia publicados, antologias e livros publicados no estrangeiro.

Pedro Mário de Alles Tamen, poeta, tradutor e crítico literário, licenciou-se em Direito na Universidade de Lisboa, dirigiu editorialmente, com António Alçada Baptista, de 1958 a 1975, a editora Moraes, e de 1975 até 2000 foi vogal do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian, cargo que acumulou durante três anos, de 1987 a 1990, com a presidência do P.E.N. Clube Português.

Literariamente, Pedro Tamen foi distinguido com o Prémio D. Diniz/Casa de Mateus, em 1981, o Grande Prémio de Tradução Literária, em 1990, o Prémio da Crítica da Associação Portuguesa de Críticos Literários, em 1991, o Prémio Bordallo, da Casa da Imprensa, em 2000, e no ano seguinte, o Prémio P.E.N. de Poesia, em 2001.

O poeta recebeu ainda o Prémio Luís Nava, em 2006, o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, em 2010, e o Prémio Literário Casino da Póvoa, no ano seguinte.

Em 1993, o Governo português condecorou-o com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

A coleção Plural, reativada há três anos pela Imprensa Nacional, foi criada pelo escritor Vasco Graça Moura, em 1992, quando esteve à frente da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.