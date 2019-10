Os praticantes destas atividades, que decorrem em piscina climatizada, são originários de aldeias espanholas situadas junto à fronteira, que integram comarcas como Sayago ou Aliste, onde não existe este tipo de equipamento.

A proximidade raiana faz com que os espanhóis se sintam em casa e, garantem à Lusa, que aquela piscina de Miranda do Douro se trata de “um espaço luxuoso em territórios ibéricos de ambiente rural”.

“Adoro vir a este local, porque me sinto mais relaxada e confortável. Aqui faço exercício físico orientado por um monitor que me ajuda a evitar dores nas articulações, musculares ou em outras partes do corpo. Este é um equipamento que considero luxuoso e está muito mais próximo da minha localidade”, concretizou à Lusa Luz Maria, da pequena aldeia espanhola de Villardiegua de la Ribera.

À Lusa, os utentes espanhóis garantem que “a proximidade” das suas localidades de origem e a qualidade das piscinas municipais fazem com que haja uma procura crescente do espaço, já que só em Zamora é que existe um equipamento semelhante e que se situa “a uma maior distância”.

As distâncias a percorrer variam entre 12 e os 25 quilómetros até Miranda do Douro.

Os baixos preços são outro dos atrativos para os utentes vindos deste território da província espanhola de Castela e Leão, sendo que os adultos pagam mensalmente 11,97 euros e as crianças até aos 6 anos 9,98 euros.

Segundo dados fornecidos à Lusa, nas aulas de natação há oito turmas com um número mínimo de 15 alunos. Já na classe sénior são cerca de uma centena os utentes a praticarem hidroginástica e outras atividades, sendo que cerca de 70% são espanhóis e há pessoas em lista de espera.

“Aqui passamos momentos bem-dispostos e boa convivência entre todos. Este tipo de atividades aquáticas faz muito bem à saúde e venho aqui com as minhas amigas duas vezes por semana. Quanto aos exercícios, há uns mais duros do que outros. Porém, haja alegria”, expressou Maria Angel Barnabé, uma praticante de hidroginástica proveniente de Moralina de Sayago.