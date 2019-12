No entanto, apesar da popularidade deste tipo de conteúdo, qual será o impacto do fenómeno para os protagonistas do evento? E das vítimas, as suas famílias, obrigadas a reviver os factos, às vezes décadas depois? Quais as motivações para retomar e pegar novamente nos casos?

A plataforma de streaming Apple TV+ explora este fascínio mórbido, que muitas vezes apresenta um duro impacto para as famílias e investigadores, com a série de ficção Truth Be Told.

Octavia Spencer ("As Serviçais") interpreta a jornalista Poppy Parnell, que reexamina o caso de Warren Cave, um adolescente condenado por homicídio, após serem reveladas novas provas — que acabam relatadas num popular podcast. Porém, a trama revela rapidamente que Parnell ganhou reputação enquanto repórter ao ajudar a incriminar Cave.

"Ela tem muitos pontos fracos, pensa que pode ter cometido um erro e decide investigar", explica Spencer.

Aaron Paul (Jesse Pinkman de Breaking Bad), que interpreta Warren Cave, diz que a sua personagem, que tem uma tatuagem de suástica, força os telespectadores a entenderem que "nem tudo é preto no branco como parece".

Apesar das claras semelhanças com os podcasts da vida real como Serial, Truth Be Told é baseado no livro de Kathleen Barber, "Are You Sleeping?".

A criadora da série, Nichelle Tramble Spellman ("The Good Wife", "Justified"), afirmou que pretendia enfatizar o problema que existe quando só se confia no ponto de vista do autor do podcast.