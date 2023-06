Os subscritores da Netflix conhecem o som "tudum" quando abrem a plataforma para começar a mais recente sessão de “binge watch”, mas muitos só descobriram recentemente como é que este se escreve. Um dos sons mais famosos e reconhecidos em todo o mundo, que consiste em duas batidas que se ouvem sempre que se abre a Netflix, agora é mais do que um simples som, é também o nome dado ao evento mundial para fãs da plataforma.

Na segunda edição do “Tudum”, que decorreu entre 16 e 18 de junho em São Paulo, no Brasil, a Netflix apresentou alguns dos seus maiores filmes, séries e jogos. É algo que o gigante do streaming quer que se torne numa tradição anual, um pouco como as apresentações feitas pela Apple cada vez que lançar um novo produto no mercado.

Apesar de ser um evento ao vivo, a Netflix não deixou passar a oportunidade de “alargar” o evento ainda maior com um livestream disponível para qualquer pessoa no mundo inteiro. O evento foi transmitido no Youtube e contou com a presença de personalidades, como Chris Hemsworth, Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill, Gal Gadot, Zack Snyder, Nicola Coughlan, India Amarteifio, entre muitos outros.

A edição deste ano foi apresentada por Chase Stokes (“Outer Banks”), Maisa Silva (“De Volta Aos 15”) e Maitreyi Ramakrishnan (“Eu Nunca”) e a transmissão contou com a participação de atores e criadores de mais de 70 filmes e séries da Netflix, em que foram partilhados clips exclusivos e trailers dos próximos projetos.

A programação foi feita de conversas e painéis com as estrelas das séries mais assistidas, como "The Crown", "Stranger Things", "Cobra Kai", "Bridgerton", "The Witcher" e "Emily in Paris", entre muitos outros projetos. Os filmes também não foram esquecidos e houve espaço para painéis de filmes como "Don't Look Up", "Red Notice" e "The Harder They Fall".

Um evento que dominou não só o Brasil, mas também o mundo online, com destaque para:

Elenco de “Rebel Moon” de Zack Snyder

Nos filmes

"Extraction 2”: A longa-metragem já está disponível na Netflix e Chris Hemsworth interpreta o personagem Tyler Rake. Após falar sobre os desafios das filmagens partilhou que já estão em conversas para um 3º filme. (Trailer)

“The Archies”: Segundo a plataforma, este vai ser o próximo sucesso global e o novo trailer mostra inspiração no “Grease”. (Teaser)

“Rebel Moon”: Apesar de não ter sido partilhada muita informação, Zack Snyder ("300"), realizador do filme, mostrou um vídeo exclusivo do filme que chega em dezembro de 2023. (Teaser)

“Heart of Stone”: Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt apresentaram o trailer completo do próximo thriller de espionagem que tem várias cenas filmadas em Lisboa. (Trailer)

Aang em “Avatar: The Last Airbender”

Nas séries

“Squid Game: The Challenge”: No início do ano, ficámos a saber que iria haver um reality show baseado no êxito coreano e que este seria lançado em novembro de 2023. No evento, houve um primeiro vislumbre daquilo que aí vem. (Teaser)

“You”: A série foi renovada para uma 5ª e última temporada. O protagonista Penn Badgley fez um vídeo para partilhar com os fãs que esta nova temporada não vai desiludir. (Teaser)

“Elite”: Embora o regresso da série espanhola não seja novidade, agora já temos uma a data de estreia oficial, 20 de outubro de 2023, e uma nova adição ao elenco, a cantora Anitta. (Teaser)

“Bridgerton”: Por um lado, Nicola Coughlan mostrou algumas imagens da 3ª temporada que mostram Colin e Penelope como protagonistas. Por outro lado, a Netflix Portugal tomou as rédeas da situação e partilhou a data de estreia da temporada. Apesar da publicação no Instagram ter sido alterada, apagando a data de 14 de dezembro, os fãs não perderam tempo e já marcaram nos calendários este dia.

“Emily in Paris”: A protagonista Lily Collins partilhou que já está a ser preparada uma 4ª temporada da série. (Teaser)

“Berlin”: Do universo de “La Casa de Papel”, esta nova série centra-se na personagem interpretada por Pedro Alonso. Temos um trailer e uma data de estreia em dezembro. (Teaser)

“Cobra Kai”: Foi partilhado um pequeno vídeo que mostra a maior parte do elenco a ler algumas falas da 6ª e última temporada da série. (Leitura de guião)

“ 3 Body Problem ”: A nova série será lançada em janeiro de 2024 e segue a história de uma jovem mulher na China, dos anos 60. À medida que as leis da natureza se desvendam diante dos seus olhos, cinco antigos colegas reúnem-se para enfrentar a maior ameaça da história da humanidade. (Teaser)

”: A nova série será lançada em janeiro de 2024 e segue a história de uma jovem mulher na China, dos anos 60. À medida que as leis da natureza se desvendam diante dos seus olhos, cinco antigos colegas reúnem-se para enfrentar a maior ameaça da história da humanidade. (Teaser) “One Piece”: a série estreia a 31 de agosto de 2023, como se sabe desde setembro do ano passado, mas, agora, os atores subiram ao palco para apresentar o novo trailer. (Trailer)

“Avatar: The Last Airbender”: O elenco esteve presente no evento durante todo o fim de semana e confirmaram que a série chegará em 2024. (Teaser)

“Stranger Things”: Foi confirmado que Linda Hamilton, de “Terminator”, vai juntar-se ao elenco da série para a sua última temporada.

E, pronto. Estes são alguns dos conteúdos partilhados ao longo de um evento que durou 3 dias e que contou com mais de 9 milhões de visualizações no YouTube.

Depois de um ano em que perdeu subscritores pela primeira vez e em que enfrentou alguma contestação pela mudança na política de partilha de contas, a Netflix parece estar, a pouco e pouco, a regressar à forma com séries e filmes para todos os gostos.