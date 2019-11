As mais de 70 datas de "End of The Road”", tour que será despedida dos palcos do conhecido grupo de hard rock, foram anunciadas este domingo pelo site Ultimate Classic Rock.

A passagem por Lisboa acontecerá no dia 7 de julho, para já sem local anunciado. O último concerto da tour está marcado para 17 de julho em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a cidade berço do grupo.

A banda esteve pela última vez em terras nacionais em 2018, num espetáculo que decorreu no Estádio Municipal de Oeiras.

Os Kiss estrearam-se ao vivo em Portugal a 11 de outubro de 1983, no extinto Pavilhão Dramático de Cascais, com um concerto que abriu com “Creatures of the Night” e encerrou, já em ‘encore’, com “Rock and Roll All Nite”, segundo a lista disponível na plataforma Setlist.

Formados na década de 1970, os Kiss estrearam-se ao vivo em nome próprio a 30 de janeiro de 1973 num bar em Nova Iorque, desde então já editaram 44 álbuns, tendo vendido mais de cem milhões de cópias em todo o mundo.