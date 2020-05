Os “Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa”, iniciativa do Camões Instituto, da Porto Editora e do Plano Nacional de Leitura (PNL) desafia os alunos de português a escreverem um conto inédito, de uma a três páginas.

Estão contempladas cinco categorias: em função da idade (dos oito aos 14 anos e a partir dos 15 anos) e de acordo com os níveis de proficiência da língua dos alunos, explicam os promotores do concurso, em comunicado enviado à agência Lusa.

Os trabalhos, individuais, a entregar até 30 de janeiro do próximo ano, vão ser avaliados por um júri composto por cinco elementos e os vencedores serão conhecidos a o5 de maio de 2021, data em que se assinala pela segunda vez o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

“Este incentivo à criação em língua portuguesa junto dos jovens que estudam em português em 76 países, em cinco continentes, visa não só estimular competências linguísticas, mas apoiar o diálogo e o encontro entre culturas, reforçando, assim, duas dimensões fundamentais da celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa: a afirmação do Português como uma língua de comunicação internacional e como uma língua plural, de pontes e de encontros”, salienta o presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos, citado pelo comunicado.