"Um Dia" estreou oportunamente pouco antes do Dia dos Namorados e desde então parece ter conquistado o coração dos subscritores da Netflix nos quatro cantos do mundo. Em Portugal, não foi diferente. Segundo a site FlixPatrol, liderou o top diário da plataforma durante vários dias (perdeu o estatuto esta sexta-feira porque estreou entretanto "Avatar: The Last Airbender").

A história é baseada no romance homólogo de David Nicholls, autor britânico conhecido por ter escrito também o livro "Nós" e a série "Patrick Melrose". Em "Um Dia", Nicholls trouxe-nos os encontros e desencontros de Dexter e Emma, dois jovens que vivem em realidades sociais opostas, mas cuja amizade e amor levam a que se encontrem todos os anos no mesmo dia.

Esta não é, contudo, a primeira vez que o amor de Dex e Em saltou das páginas para o ecrã. Em 2011, Anne Hathaway e Jim Sturgess protagonizaram a primeira adaptação para o cinema e, tal como tem acontecido nos últimos dias com a minissérie da Netflix, obrigou muito boa gente a procurar uns lenços de papel devido às lágrimas que vão caindo a cada ano (e encontro) que passa.

Sinopse: 15 de julho, 1988. Cai a noite no dia da Bênção das Pastas de Emma Morley (Ambika Mod), uma aluna de Literatura Inglesa cheia de ideais que quer mudar o mundo, e Dexter Mayhew (Leo Woodall), um playboy carismático que sabe bem o que é dinheiro, privilégio e ser bem parecido. Mas embora a sua vida académica esteja a terminar, é nessa noite que os dois falam pela primeira vez e passam os primeiros momentos juntos. Estavam era longe de imaginar que estavam a criar uma tradição para os próximos vinte anos.

