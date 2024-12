Este ano, segundo os organizadores do concurso, foram inscritas mais de 9.000 imagens, o número mais elevado de sempre para este desde criação há 10 anos.

As 45 das melhores participações foram então selecionadas por um painel de jurados escolher os seus favoritos e Milko Marchetti foi o mais popular com a sua imagem de um esquilo vermelho entalado numa árvore. “Tirei muitas, muitas fotografias de esquilos, em muitas situações ao longo dos anos em Itália, mas esta pareceu-me muito engraçada e uma posição tão estranha, porque é que momento exato em que o esquilo está a destacar as patas traseiras do tronco para entrar no seu esconderijo. Sempre que mostro esta imagem nos seminários sobre natureza no meu clube de fotografia local, o público explode sempre em gargalhadas, por isso tive de participar!”, diz o vencedor.

O concurso Comedy Wildlife Photo Awards realiza-se todos os anos desde 2015 e é organizado pelos fotógrafos profissionais e ambientalistas Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, que também são responsáveis pelo Comedy Pet Photography Awards. O concurso está aberto a fotógrafos amadores e profissionais.

Além do seu lado humorístico, o objetivo do concurso é também alertar para a necessidade da conservação da vida selvagem, em parceria com a ONG Whitley Fund for Nature (WFN).

Como vencedor geral da competição, Milko realiza um safari único em Masai Mara, no Quénia, com Serian de Alex Walker, bem como um troféu exclusivo da Wonder Workshop na Tanzânia e uma fantástica bolsa fotográfica da Think TANK.

Além de Milko houve nove vencedores de outras categorias, e uma menção especial deve ser dada à geração mais jovem de fotógrafos emergentes da vida selvagem, incluindo o vencedor do Prémio Nikon Jovem Fotógrafo (25 anos ou menos) Kingston Tam da Austrália com um grande plano de um sapo sorridente para a câmara, que vai receber um kit Z8 + 24-120mm da Nikon e Sarthak Ranganadhan, que recebe um kit VR Z50II +16-50mm da Nikon por ter ganho a categoria Nikon Junior (16 anos ou menos) com as suas pequenas corujas a beijarem-se.

The Comedy Wildlife Photography Awards 2024 ©Kingston Tam/ Nikon Comedy Wildlife Título: Awkward smiley frog Animal: Cyclorana novaehollandiae Local: Queensland, Australia créditos: 2024 Comedy Wildlife Photography Awards

Flynn Thaitanunde-Lobb, de Southampton, com apenas 10 anos de idade, é o mais jovem vencedor da categoria, pela sua coleção de 4 imagens que captam um esquilo Rock Star para conquistar a categoria Portfólio.

Outros vencedores da categoria incluíram José Miguel Gallego Molina, que ganhou o Prémio Inseto pelo seu Mantis Flamenca e Eberhard Ehmke que liderou a categoria Répteis com a foto de um sapo numa bolha.

The Comedy Wildlife Photography Awards 2024 ©Eberhard Ehmke/ Nikon Comedy Wildlife Título: Frog in in a baloon Animal: Sapo Local: Bergwinkel, Almanha créditos: 2024 Comedy Wildlife Photography Awards

A entrada forçada de numa aterragem forçada em frente ao seu companheiro conquistou a categoria Ave.

The Comedy Wildlife Photography Awards 2024 ©Damyan Petkov/ Nikon Comedy Wildlife Título: Whiskered tern crash on landing Animal: Andorinha-do-mar bigode Local: Svishtov, Bulgaria créditos: 2024 Comedy Wildlife Photography Awards

Já Przemyslaw Jakubczyk venceu a categoria Peixe e outros animais aquáticos com a sua imagem de uma águia americana a ser perseguida no céu por uma dourada.

The Comedy Wildlife Photography Awards 2024 ©Przemyslaw Jakubczyk/ Nikon Comedy Wildlife Título: unexpected role swap Animal: Águia careca e dourada Local: Szczecin Lagoon, Polónia créditos: 2024 Comedy Wildlife Photography Awards

Tapani Linnanmäki foi o vencedor do Affinity Photo 2 People's Choice Award com a sua águia de cauda branca intitulada 'Shake Rattle, Ruffle and Roll' e o Video Award foi para Kevin Lohman com o seu vídeo de uma raposa a fazer a dar voltas frenéticas numa manhã fria de inverno.

Os vencedores estão de parabéns, mas todos os finalistas merecem atenção e, por isso, podem ser vistos nesta galeria completa: