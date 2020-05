Pode custar pensar que este já é o último dia do fim de semana, mas exatamente por essa razão é que se deve aproveitá-lo ao máximo. E para o fazer, porque não assistir ao festival online "Wash Your Hands Say Yeah"?

Juntos pela arte e pela vontade de combater a solidão imposta pelo isolamento social, vários artistas uniram-se e, em conjunto, criaram o festival "Wash Your Hands Say Yeah", que hoje celebra a sua quarta edição.

Nela irão participar Ducking Punches, Et Toi Michel, Bruno Mira, Little Orange e muito mais. No que diz respeito à apresentação, será conduzida por Nuno Calado. O festival começa às 16h00 e irá ser transmitido em direto na sua página de facebook. Para ver o programa completo, clique aqui.

Mas, não nos fiquemos por isto. Ainda há mais sugestões para animar este domingo.

Concertos

Concerto Luiz Gabriel Lopes

A que horas: 20h00

Onde: No Zoom, cujo convite será atribuído mediante o pagamento mínimo de 4 euros, que pode ser feito aqui.

Nota: Esta é uma iniciativa organizada pela Invisible City, uma organização sem fins lucrativos que apoia artistas emergentes. E um desses artistas é Luiz Gabriel Lopes, que durante a quarentena escreveu um conjunto de canções para o seu novo álbum, “Presente”. Com um estilo minimalista, Luiz irá cantar temas relacionados com os tempos que temos vivido. Para saber mais informações, só precisa de clicar aqui.

Conversas

“Fados da Casa”

A que horas: Às que o leitor desejar. Os vídeos já se encontram disponíveis.

Onde: No facebook e Instagram do Museu do Fado

Nota: O ciclo “Fados da Casa” é uma iniciativa organizada pelo Museu do Fado e conta com 120 fadistas, que, em 117 mini filmes, partilham as suas memórias e conhecimentos sobre a história do fado. Os filmes foram produzidos no período de confinamento e todos os dias será publicado um nas redes sociais do museu. Se gostava de saber um pouco mais sobre este património tão importante para a cultura portuguesa, só terá de ir às redes sociais do Museu do Fado. Os vídeos têm uma duração média de três minutos.

_______

“Histórias de Pub”

A que horas: 22h00

Onde: Instagram de Joaquim de Almeida

Nota: Num tom informal e em direto, o ator Joaquim de Almeida conversa com diversas personalidades. A convidada de hoje para mais um live de “Histórias de Pub” é a cantora Gisela João.

Teatro

“Hoje é Dia de Clássico”

A que horas: 18h30

Onde: Rádio Vale do Minho e na Rádio Cultrural de Cerveira

Nota: Sim, leu bem. Uma peça de teatro na rádio. A companhia “Comédias do Minho” decidiu investir no teatro radiofónico e todos os domingos irá passar nas estações Vale do Minho e Cultura de Cerveira, uma nova peça. Nos dias seguintes, a sessão de “Hoje é dia de Clássico” estará disponível na plataforma online da companhia, “A imaginação Sem Fios”, assim como no Soundcloud, Spotify e Apple Podcast.

À hora programada só precisa de sentar no sofá, ligar a rádio e usufruir.

__________

“A Noite das Mil Estrelas”

A que horas: 21h30

Onde: Facebook do Teatro Politeama

Nota: O teatro Politeama decidiu transmitir em direto dois espetáculos de Filipe La Feria

e um deles é a “Noite das Mil Estrelas”, uma peça animada que conta a história do Casino Estoril dos anos trinta à atualidade, com músicas de Nina Simone, Ray Charles, Amália, Elton John, Elis Regina e muitos outros artistas. Para saber mais informações, só precisa de ir ao Facebook do Teatro Politeama.

Crianças

Visualização da peça “Isto não é o Pinóquio”

A que horas: 17h00

Onde: Numa webinar que irá ser transmitida na plataforma Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

Nota: “Isto não é o Pinóquio” é uma peça de Pedro Alves, inspirada no clássico de Carlo Collodi (o autor de “Pinóquio”). Este espetáculo destina-se a maiores de 6 anos e tem o custo de 1 euro, o valor do bilhete. Esta é uma iniciativa do Teatromosca e faz parte do programa “Emissões de Emergência”, que transmite peças em direto durante o fim de semana. Para saber mais informações, clique aqui.