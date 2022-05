“Este podcast é sobre mulheres. Não é vedado aos homens mas, insistimos, é sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres, para mulheres. Os homens que calharem a ouvir são capazes de beneficiar com isso.”

É assim que Patrícia Reis, cronista do SAPO24 e escritora, e Paula Cosme Pinto, ex-jornalista e autora das crónicas “A Vida de Saltos Altos” no Expresso, descrevem o podcast “Um Género de Conversa”, do qual são anfitriãs e que nas próximas semanas será um lugar de fala feminino porque, mais do que nunca, esse lugar continua a ser importante.

O primeiro episódio do podcast conta com a sexóloga Tânia Graça e tem como tema “Santas ou Galdérias?”. “Seres dona do teu corpo e usufruíres dele da forma que tu quiseres e sentires é um passo essencial para o teu empoderamento no todo. Não és dona da tua vida sem seres dona do veículo através do qual vives”, diz Tânia Graça. “Por favor, vejam as vossas vulvas. É o primeiro passo para as libertarem”.

São 50 minutos de conversa sobre sexo, prazer, consentimento, autonomia, estereótipos e liberdade sexual.

Sofia Aparício, Helena Sacadura Cabral, Clara Não e Ana Sofia Martins são algumas das próximas convidadas e o podcast estará disponível nas plataformas habituais e no SAPO24, numa parceria entre as autoras e a MadreMedia, empresa de media responsável pela gestão do site de informação da marca SAPO.

