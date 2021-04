Quinta-feira, 29 de abril

Estreias

"Uma Miúda Com Potencial": O filme de Emerald Fennell, vencedor do Óscar de Melhor Argumento Original, chega agora aos cinemas portugueses. Todos pensavam que Cassie (Carey Mulligan) era uma miúda com potencial. Até que uma misteriosa tragédia arruina o seu futuro. Agora, nada na vida da Cassie é o que parece: perversamente inteligente, tentadoramente astuta, assume uma vida secreta durante a noite e um encontro surpreendente está prestes a dar-lhe a oportunidade de vingar o passado. Já está disponível no grande ecrã.

"Mais Uma Rodada": Martin (Mads Mikkelsen) e três colegas, professores cansados do ensino secundário, embarcam numa experiência com base na teoria de que o ser humano devia nascer com uma pequena quantidade de álcool no sangue e que a embriaguez moderada abre as mentes para o mundo ao redor, diminuindo os problemas e aumentando a criatividade. Se Churchill venceu a Segunda Guerra Mundial ébrio, quem sabe o que alguns copos podem fazer por eles e pelos seus alunos? Os resultados iniciais são positivos e o pequeno projeto dos professores transforma-se num estudo académico sério. Pode ver este drama e comédia nos cinemas.

"O Começo": Yana (Ia Sukhitashvili) vive com o seu marido, David (Rati Oneli), líder da comunidade, e com o seu filho, Giorgi (Saba Gogichaishvili), numa comunidade de Testemunhas de Jeová, situada nas montanhas da Geórgia. Quando são atacados por um grupo extremista, confrontam-se com uma escolha entre o medo e o desejo de justiça. No meio do conflito, o mundo familiar de Yana desfaz-se lentamente e o seu descontentamento interior aumenta à medida que luta por dar sentido aos seus desejos. Realizado por Dea Kulumbegashvili e vencedor do Festival de Cinema de San Sebastián 2020, o filme estreia esta quinta-feira nos cinemas.

"Manual da Boa Esposa": Durante décadas, a escola de ciência doméstica Boersch, na Alsácia, treina as suas jovens estudantes para se tornarem esposas modelo. Mas em vésperas do maio de 68, a tarefa torna-se complicada para a diretora Paulette van Der Beck (Juliette Binoche), que, além do mais, vê o primeiro grande amor da sua vida regressar de forma inesperada. Assista a esta comédia francesa realizada por Martin Provost nos cinemas.

"Sussurros das Trevas": Se ainda prefere ficar por casa, também tem opções no streaming. Este filme da Netflix, realizado por Shari Springer Berman e Robert Pulcini, conta a história de um casal de Manhattan (Amanda Seyfried e James Norton) que se muda para uma casa histórica em Hudson Valley, onde acabam por descobrir que o seu casamento está envolto por uma penumbra tão sinistra quanto a que envolve a história da nova casa.

Braga recebe dois primeiros eventos teste-piloto

O espaço exterior do Altice Braga Forum vai ser palco de dois espetáculos-teste devido à covid-19, com 400 espetadores cada um, o primeiro a cargo de Fernando Rocha e o segundo com Pedro Abrunhosa.

A compra dos bilhetes apenas é concluída através do agendamento de um Teste Rápido Antigénio, a ser feito nos dias dos espetáculos a partir das 10h00, pela Cruz Vermelha Portuguesa, no local dos concertos

Há ainda alguns critérios que terá de cumprir, caso esteja interessado em participar nestes dois eventos:

Exclusivo a residentes em Portugal;

Faixa etária entre os 18 e 65 anos;

Não pertençam a nenhum grupo de risco;

Não tenham estado em contacto com infectados nos últimos 14 dias;

Não tenham contacto regular com pessoas de risco;

Não tenham estado infetados com Covid-19 nos últimos 90 dias;

Aceitam realizar teste-rápido no dia do espetáculo, com entrada permitida apenas a quem testar negativo;

Direito a reembolso se testar positivo;

Consentimento do tratamento de dados e permissão para serem contactados pela DGS.

Quando: 29 e 30 de abril, às 20h00

Onde: Altice Braga Forum

Quanto: Bilhetes a 2€

Peça “Cinderela”

Esta peça, escrita em 2016 e estreada em 2018, é uma “metáfora em torno dos contos de fadas que povoam o imaginário de todos nós”, refere a sinopse. Pegando na famosa história da Cinderela e transpondo-a para um ambiente mais moderno, Lígia Soares apresenta um conjunto de diálogos interpretados pelos atores Crista Alfaiate e Cláudio da Silva.

É um conto entre um Príncipe e uma Cinderela, um casal atingido por um conflito latente, decorrente das assimetrias dos seus estratos sociais.

Nesta quinta-feira a sessão será na Biblioteca de Marvila, a de sexta-feira na Biblioteca Palácio Galveias e a de sábado na Fábrica do Braço de Prata. Todas as sessões começam às 20:30. Nesta última sessão, seguir-se-á um espaço de conversa aberta ao público que contará com a presença da autora da peça, Lígia Soares.

Quando: Até 1 de maio

Onde: Vários locais

Quanto: Bilhetes a 4€

Fotografias de promoção de "Maria" créditos: Mariana Malton

Sexta-feira, 30 de abril

No streaming

"Without Remorse": Um esquadrão de soldados russos mata a família do militar dos SEAL John Kelly (Michael B. Jordan), em retaliação pelo seu papel numa operação ultrassecreta. Kelly persegue os assassinos a todo custo, unindo forças com um camarada dos SEAL (Jodie Turner-Smith) e com um sombrio agente da CIA (Jamie Bell). Involuntariamente, Kelly expõe uma conspiração secreta que ameaça envolver os EUA e a Rússia. Dividido entre a honra pessoal e a lealdade ao seu país, Kelly luta sem remorsos e tenta evitar o desastre ao revelar as identidades dos poderosos conspiradores. Baseado nos livros de Tom Clancy e realizado por Stefano Sollima, estreia na Amazon Prime.

"The Disciple": Um homem (Aditya Modak) dedicou a vida a tornar-se vocalista de música clássica indiana, esforçando-se para seguir as tradições e a disciplina dos antigos mestres, do seu guru e do pai. Mas com o passar dos anos, começa a questionar se será realmente possível alcançar o nível de excelência que ele persegue. Diretamente da Índia pelas mãos do realizador Chaitanya Tamhan estreia na Netflix.

"Os Mitchell Contra as Máquinas": Katie Mitchell (Abbi Jacobson) é aceite na escola de cinema dos seus sonhos, mas os seus planos de se juntar rapidamente à malta da universidade vão por água abaixo quando o seu pai Rick (Danny McBride), amante da natureza, decide fazer uma derradeira viagem em família e levar Katie de carro. Com eles, vai o resto da família. A mãe, Linda (Maya Rudolph), o irmãozinho Aaron (Michael Rianda) e o gordinho pug Monchi (Doug the Pug). De repente, os planos dos Mitchell são interrompidos por uma revolta tecnológica. Pelo mundo fora, os dispositivos eletrónicos - telefones, eletrodomésticos e uma linha inovadora de robôs pessoais - decidem que é hora de assumir o controlo. Com a ajuda de dois simpáticos robôs defeituosos, a família Mitchell terá de superar os seus problemas e trabalhar em conjunto para salvar o mundo. Este filme de animação estará disponível a partir desta sexta-feira na Netflix.

Concerto de Carminho

Carminho, filha da conceituada fadista Teresa Siqueira, é uma das grandes vozes do Fado moderno. O seu disco de estreia, “Fado”, alcançou a platina em Portugal e foi considerado pela revista britânica Songlines o melhor álbum de 2011.

Apresenta agora, ao vivo, o seu quinto álbum “Maria” que, de acordo com a própria, é o mais pessoal de sempre.

Quando: 30 de abril, às 19h00 presencialmente e 21h30 no online

Onde: Centro Cultural de Belém e online

Quanto: Bilhetes online a 6,5€ e presenciais entre os 10€ e 23€ (já esgotados)

Começa o FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo 2021

O teatro está de volta ao Alentejo com o FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo 2021. O festival, que está na sua sétima edição, foi lançado em 2014. Hoje é promovido em mais de 10 localidades da região, sendo já o maior evento do género do sul do país.

A primeira peça a estrear é “DIZCONTOS” de Klemente Tsamba, um solo teatral inspirado em histórias africanas dos anos 80 e 90, acerca da emigração dos jovens moçambicanos para a vizinha África do Sul, país africano economicamente mais próximo da Europa.

Quando: 30 de abril, 7 e 8 de maio

Onde: Auditório Municipal António Chainho, Alentejo

Quanto: Bilhetes a 3€

créditos: Filipe La Feria

Sábado, 1 de maio

Rapunzel – Um musical de Filipe La Féria

Rapunzel é um célebre conto dos irmãos Grimm, obra-prima da literatura para a infância, aqui transformado em musical que articula o teatro, a música, a dança e cenografia com várias tecnologias de vídeo numa encenação com a fantasia de Filipe La Féria.

Este espetáculo é para toda a família, dos mais pequenos aos mais velhos. Através de um espetáculo interativo é contada a história de Rapunzel, a princesa dos longos cabelos cor de louro, aprisionada no alto de uma torre por uma bruxa vingativa e libertada por um príncipe.

Quando: Todos os sábados e domingos até 30 de maio, às 11h00

Onde: Teatro Politeama

Quanto: Bilhetes entre os 7,5€ e os 12,5€

créditos: Marcelo Albuquerque

Domingo, 2 de maio

Começa o Sons pela Cidade’21 em Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa em colaboração com as Juntas de Freguesia e a Orquestra Metropolitana de Lisboa trazem mais uma vez os Sons pela Cidade a oito locais de Lisboa: as freguesias de Alcântara, Areeiro, Benfica, Lumiar, Marvila, Olivais, Santa Clara e Santa Maria Maior.

Os concertos estão a cargo dos solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que este ano inclui no seu programa obras de António Chagas Rosa, Beethoven, entre outros. O projeto consiste num ciclo de concertos definindo-se como uma “iniciativa descentralizadora da oferta cultural e de proximidade”.

A entrada é gratuita, mediante marcação prévia para dmc.dac@cm-lisboa.pt. Pode consultar a programação completa aqui.

Quando: Até 5 de junho

créditos: Arte Central

Segunda-feira, 3 de maio

Visitas virtuais à Igreja e Museu de São Roque

A Cultura Santa Casa apresenta três visitas guiadas virtuais à Igreja e Museu de São Roque. Neste domingo poderá ir a uma intitulada "Igreja e Museu de São Roque”, conduzida através da plataforma Microsoft Teams com recurso ao site Google Arts & Culture.

A participação é gratuita, mediante marcação prévia (para culturasantacasa@scml.pt), com um mínimo de 10 participantes e um máximo de 20.

Quando: 3 de maio, às 15h00

créditos: FIMFA - festival internacional de marionetas e formas animadas

Terça-feira, 4 de maio

Começa o FIMFA Lx20+1 – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas

Durante o mês de maio, o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas espalha pela cidade lisboeta a magia de “um teatro de todas as matérias”, como informa a sinopse do evento.

Nesta que já é a 21ª edição do festival, quem estreia o palco é “Moby Dick”, de Yngvild Aspeli. O espetáculo falado em inglês e francês, com legendas em português, “invoca o mito da baleia branca para sondar os mistérios da alma humana diante da vastidão do oceano”, explica o programa. A história de uma expedição de caça à baleia, mas também de uma busca obsessiva, que levou a tripulação ao seu destino trágico, é contada com o recurso a sete atores-manipuladores, cinquenta marionetas, projeções de vídeo, uma orquestra submersa e uma baleia-marioneta em tamanho real.

Pode consultar o programa completo aqui.

Quando: Até 23 de maio

Quarta-feira, 5 de maio

Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa — Lisboa 5L

É já nesta quarta-feira que vai começar o primeiro Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa — Lisboa 5L. Este vai ocupar teatros, cinema, livrarias, ruas, largos e praças da cidade, juntando mais de 70 autores portugueses e internacionais.

O programa, que irá incluir debates, mesas de autor, concertos, sessões de cinema, exposições e performances, vai dividir-se entre locais como o Teatro São Luiz, o Capitólio, o Museu da Farmácia ou o Cinema Ideal.

Na área da música, o evento vai incluir atuações de Sérgio Godinho, Camané, Capicua, Filipe Raposo, Poetry Ensemble ou Lisbon Poetry Orchestra. Há ainda emissões ao vivo no Instagram e um mapa digital sobre as paisagens literárias de Lisboa.

Pode consultar o programa completo aqui.

Quando: Até 9 de maio

Encerramento do Doclisboa 2020

Após uma longa jornada iniciada em Outubro, o Doclisboa regressa à Culturgest para o encerramento da sua 18ª edição.

Na programação estão incluídos vários momentos de louvor ao cinema, tais como a estreia mundial das obras de realizadores portugueses como Patrick Mendes e Joana Pontes e a primeira projecção internacional da cópia restaurada de "Grand Opera: An Historical Romance", de James Benning.

A cerimónia de encerramento realiza-se com o filme "Paris Calligrammes", o mosaico de memórias e imagens de arquivo que compõem a autobiografia parisiense da cineasta alemã Ulrike Ottinger.

Quando: Até 10 de maio

Onde: Culturgest

Quanto: Bilhetes a 4,5€