Pela primeira vez em 20 anos, Paris será palco de um leilão de uma obra de Vincent Van Gogh, um óleo sobre papel, do início da sua carreira e cujo valor é estimado entre os três e os cinco milhões de euros.

"Mulheres a reparar redes nas dunas" foi pintado por Van Gogh em 1882, quando este tinha 29 anos e exibido recentemente no museu dedicado ao artista em Amesterdão.

A obra, que pertence a um colecionador privado europeu, será leiloada no dia 4 de junho.

"Cada vez há menos obras de Van Gogh em circulação, no máximo duas ou três por ano nos leilões do mundo inteiro", explicou esta quarta-feira à AFP Bruno Jaubert, diretor associado do departamento de arte moderna da Artcurial.

Neste óleo sobre papel, "já se encontram todas as características da pintura de Vincent, em especial o tratamento das paisagens, deixando o lugar principal à terra, e aos seus céus muito trabalhados", acrescentou.

A pintura, realizada no campo próximo a Haia, será exibida em Paris, Bruxelas e Nova Iorque antes de ser vendida.

No mesmo leilão, a Artcurial colocará à venda cinco obras de Paul Gauguin, pela primeira vez no mercado desde a sua criação entre 1876 e 1887, que pertencem à coleção Favre-Tassier.