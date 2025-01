A mostra, que ficará patente até 10 de junho, com entrada gratuita, “reflete a relevância contínua do poeta e da sua obra no panorama cultural e literário global”, afirmou a Universidade de Coimbra (UC), em nota enviada à agência Lusa.

Quinhentos anos depois da data provável do nascimento de Luís de Camões, e “apesar de todas as mudanças que afetaram o mundo e a humanidade de então para cá, continua bem vivo o desejo de ver, ouvir e ler Camões”, referiram os curadores da exposição, Paulo da Silva Pereira e Filipa Araújo, citados na nota.

Resultado dessa visão, “Camões 500” está organizada em quatro núcleos temáticos.

Segundo a UC, o tema “Bioiconografia camoniana: revisitações” permite reconhecer, a partir de um corpus selecionado de gravuras e outras representações artísticas, “o fascínio exercido por uma personalidade verdadeiramente singular”.

Por outro lado, “Letras impressas” reúne obras pertencentes à BGUC, “que atestam bem o alcance e a longevidade da atividade editorial desde a data da primeira publicação de ‘Os Lusíadas’ (1572) até à atualidade”.

Já “Camões e os jovens leitores: o passado de risonhos futuros” considera várias propostas que integram o movimento editorial de divulgação e disponibilização de textos camonianos a leitores em idade infantil e juvenil ou que elegem Camões como personagem.

Por fim, “Camões, uno e múltiplo: recriações digitais” abre espaço para uma problematização sobre outros modos de fruir e reinventar o legado de um dos maiores nomes da literatura mundial, projetando-o para o futuro.

Na inauguração oficial da exposição, será também apresentado o programa geral das comemorações na UC dos 500 anos de Luís de Camões e terá lugar, às 17:30, na Capela de São Miguel, o concerto “O Tempo Bom Tudo Cura: A Música nos Cancioneiros Portugueses do Século XVI”, pelo ensemble Ars Lusitana, que vai recriar o ambiente musical da época de Camões.

“Camões e Coimbra compartilham uma relação profunda. A cidade desempenhou um papel central na formação intelectual e afetiva do poeta, associando-se para sempre à sua memória”, referiu a UC.

Com sua "rica herança cultural e humanista", a cidade "é o cenário ideal para a celebração de cinco séculos de legado camoniano".