De acordo com a nota da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL), decorre esta sexta-feira, 22 de março, uma feira de doação de livros, entre as 10h00 e 17h00, nas suas instalações na Avenida de Berna.

"A iniciativa, que se enquadra num esforço de divulgação da produção científica dos seus centros de investigação, integra as comemorações do Dia do Livro Português, que se assinala poucos dias depois, a 26 de março", refere o comunicado.

A FCSH diz que todas as doações são de livros em língua portuguesa, sendo a maioria relacionada "a áreas científicas como a História, História da Arte, Sociologia, Geografia e Filosofia", prevendo doar mais de 1200 exemplares.

Esta iniciativa, refere a instituição, surge "na sequência da doação de cerca de 30 mil livros ao longo do último ano civil, em quase duas dezenas de iniciativas. Foram beneficiadas bibliotecas, museus, associações de promoção e acesso à cultura e educação e, de uma forma geral, os estudantes da Faculdade, que, de forma gratuita, tiveram acesso a publicações científicas sobre as suas áreas de formação".