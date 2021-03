A quinta edição do Festival União Reggae + Rap, nascido em Recife, no Brasil, deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiada por causa da covid-19, e reformulada para se adaptar ao formato digital, com a transmissão, gratuita, agendada para sábado no Youtube da organização, Groove Produções.

Do alinhamento fazem parte, sobretudo, artistas brasileiros, como Mato Seco e Zé Brown, aos quais se juntará o rapper português Valete.

Segundo a organização, a participação de Valete nesta edição virtual “serve também para fazer a conexão entre as edições do festival no Brasil e em Portugal”.

Para 13 de novembro, está marcado o festival União Hip Hop + Raggae, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

“A produção do evento ainda aguarda a definição do calendário de desconfinamento para anunciar o cartaz completo e iniciar as vendas dos bilhetes”, refere a organização.