O centenário de José Saramago já decorreu, mas as festividades continuam. O É Desta Que Leio Isto dedica a sua sessão de novembro a celebrar a obra de um dos maiores vultos da literatura portuguesa — e o único a receber esse tão almejado Nobel.

A sessão, a ocorrer no dia 21 de novembro, pelas 21h, vai contar com o ator Fábio Porchat e Ana Matos Saramago. Fundadora da Galeria das Salgadeiras, em Lisboa, a diretora artística e curadora é neta de José Saramago. Além de trazer "Levantado do Chão", um dos grandes romances do avô, para a discussão, vai também conferir um lado mais intimista à nossa conversa.

Formada em engenharia informática, sentiu o chamamento artístico mais tarde em vida, criando reputação no meio das artes plásticas. Recentemente, fez a curadoria de duas exposições a propósito do centenário do escritor: "Porquê? A arte contemporânea em diálogo com o pensamento de José Saramago”, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa, e "Mulheres Saramaguianas", patente na Fundação José Saramago.

Além disso, faz parte do conselho de curadores da Fundação José Saramago e foi uma das responsáveis pelas celebrações do centenário na delegação da Fundação na Azinhaga, terra natal do Nobel.

Para se inscrever no encontro basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro receberá um e-mail com todas as instruções para se juntar à conversa.

Além disso, pode ficar a par de tudo o que acontece no clube de leitura através deste link.