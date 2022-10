Conversa a decorrer entre os dois lados do Oceano Atlântico, o É Desta Que Leio Isto vai contar com Fábio Porchat como convidado do próximo encontro do nosso clube de leitura, a ocorrer no dia 21 de novembro, pelas 21h.

Dado a conhecer ao público português através do coletivo teatral e de sketches Porta dos Fundos — cujo sucesso os tornou num dos mais reconhecíveis projetos de humor, particularmente através do seu canal de Youtube — Porchat é a cara da série documental "Viagem a Portugal", com o mesmo nome do célebre livro de viagens de José Saramago, reeditado recentemente pela Porto Editora.

Produzida pela RTP e estreada a 22 de outubro, a série levou o humorista brasileiro a percorrer o país sob a orientação do Nobel português no ano em que se celebram os 100 anos do seu nascimento. É em jeito de celebração à obra saramaguiana que se junta a nós para a sessão de novembro.

Atualmente a apresentar o talkshow "Que história é essa, Porchat?” e sendo um dos membros de "Papo de Segunda" — ambos programas televisivos da GTN (Globo) — Fábio Porchat há muito que mantém ligação aos palcos, à televisão e ao cinema.

Porchat esteve em fevereiro em Portugal para uma digressão do seu espetáculo de stand-up, com passagens pelo Porto, Braga, Coimbra, Aveiro e Lisboa.

