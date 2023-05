“Time Shelter”, com tradução para o inglês de Angela Rodel, venceu na terça-feira à noite o Prémio Booker Internacional, tornando-se assim a primeira obra escrita em búlgaro a conquistar o galardão, segundo a organização.

A editora Relógio d’Água vai publicar “em breve” este romance, bem como outra obra do escritor búlgaro, intitulada “The Physics of Sorrow”.

As obras de Georgi Gospodinov têm sido elogiadas por autores como Olga Tokarczuk, Claire Messud, Garth Greenwell e Dave Eggers, destacou a editora.

“Time Shelter” é a história de Gaustine, que, num prédio cor de pêssego em Zurique, abre uma “clínica para o passado”, onde oferece um tratamento promissor a quem sofre de Alzheimer: cada andar reproduz pormenorizadamente uma década, transportando os pacientes no tempo e permitindo-lhes aceder ao que resta das suas memórias que desvanecem. Mas em breve o passado começa a invadir o presente.

Num texto publicado no ‘site’ do prémio, aquando do anúncio do vencedor, a presidente do júri, Leila Slimani, afirmou: “O nosso vencedor é um romance brilhante, cheio de ironia e melancolia. É um trabalho profundo que lida com uma questão muito contemporânea: o que nos acontece quando as nossas memórias desaparecem? Georgi Gospodinov é muito bem-sucedido ao lidar com os destinos individuais e coletivos e é este equilíbrio complexo entre o íntimo e o universal que nos convenceu e tocou”.

O júri foi ainda composto pelo tradutor Uilleam Blacker, pelo escritor Tan Twan Eng, pela crítica Parul Sehgal e pelo jornalista Frederick Studemann.

Para além do livro de Gospodinov, os romances nomeados para a edição deste ano eram "Boulder", da catalã Eva Baltsar, traduzido por Julia Sanches, "Whale", do sul-coreano Cheon Myeong-kwan, traduzido por Chi-Young Kim, “Standing Heavy”, do ivoriano Armand Gbaka-Brédé (que assina como GauZ’), com tradução de Frank Wynne, “The Gospel According to the New World”, da francesa Maryse Condé, com tradução de Richard Philcox, e "Still Born", da mexicana Guadalupe Nettel, com tradução de Rosalind Harvey.