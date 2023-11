A informação foi obtida pelo site de notícias independente russo Mediazona e citada pelo canal britânico SkyNews, entre outros meios internacionais.

Susana Jamaladinova, foi acusada ao abrigo de uma lei promulgada pela Rússia em 2022 que proíbe a divulgação de "informações falsas sobre os militares russos e os combates no conflito em curso na Ucrânia", segundo o site de notícias russo.

Neste momento o nome da artista faz parte de uma base de dados do Ministério do Interior russo que diz que a cantora é procurada por violar uma lei criminal.

Jamaladinova é descendente de tártaros da Crimeia, e ganhou a Eurovisão com o tema '1944'. Ano em que a União Soviética deportou quase 200 mil tártaros da Crimeia.

A vitória aconteceu também quase dois anos depois da Rússia anexar a Crimeia em 2014, num momento particularmente complicado da política ucraniana.

Na altura em que a artista concorreu, a Rússia, que ainda participava no concurso, algo que não acontece atualmente devido ao conflito na Ucrânia, protestou contra a autorização da participação de Jamala e submissão da sua canção, alegando que a música violava as regras contra o discurso político na competição.

No entanto, a canção não fazia nenhuma crítica específica à Rússia ou à União Soviética, apear de começar com a frase: "When strangers are coming; They come to your house; They kill you all and say; We’re not guilty; not guilty"("Quando estranhos chegam, eles vão à tua casa; Matam-vos a todos e dizem não somos culpados", em tradução livre).