As noites culturais decorrem sempre à sexta-feira, entre 04 e 25 de agosto.

Segundo a vereadora com o pelouro da Cultura, Regina Gouveia, a iniciativa é uma forma de dinamizar o Centro Histórico da Covilhã, assim como lembrar ou descobrir factos e curiosidades, pela mão da atriz Joana Poejo, que conduz as visitas temáticas encenadas.

“O Verão no Centro Histórico proporciona o conhecimento de história e estórias ligadas ao património local, memórias de ruas, cantos e recantos, personalidades e acontecimentos”, disse hoje, em declarações à agência Lusa, Regina Gouveia.

Para a vereadora com o pelouro da Cultura na autarquia covilhanense, esta é também uma forma de levar a música a locais menos prováveis e emblemáticos.

“Este é um evento que prima também por apresentar a nova música portuguesa em lugares inusitados, ampliando a fruição artística de um muito vasto e heterogéneo público que, semanalmente, percorre o nosso Centro Histórico para o descobrir e revisitar”, acrescentou, à agência Lusa, Regina Gouveia.

O Verão no Centro Histórico, promovido pelo município, pretende “unir história, património e teatro ao melhor da nova música nacional e local”, explicou a autarquia, em comunicado.

A iniciativa tem como objetivo “levar as pessoas para a rua, em grandes noites de cultura no coração da cidade”.

Samuel Úria atua dia 04, às 22:15, junto à Garagem de São João, B Fachada sobe ao palco em 11 de agosto, na Rua Almeida Eusébio, junto ao Tribunal do Trabalho da Covilhã, Beatriz Pessoa apresenta-se dia 18, junto ao Auditório Municipal, e os Entre Portas tocam a 25 de agosto, no Largo Nossa Senhora do Rosário.

As visitas encenadas começam às 21:30, no local dos concertos, e terminam no mesmo local, pelas 22:15, hora em que é dava a vez à música.