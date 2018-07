Mais de 25 mil pessoas, segundo a organização, visitaram entre quinta-feira e domingo, na Alfândega do Porto, a Vinho Verde Wine Fest (VVWF), feira que está a ser pensada também para Lisboa em 2019.

O presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), Manuel Pinheiro, congratulou-se pelo "sucesso" da VVWF que este ano teve "a visita de mais de 25 mil pessoas" nos quatro dias do evento.

"Correu bem. Tínhamos feito um esforço grande para trazer mais estrangeiros de visita ao Porto à feira, com ações de promoção nas zonas mais turísticas da cidade e resultou. Foi notória a sua presença no evento", disse à Lusa Manuel Pinheiro.

Da quinta edição da feira, o responsável da CVRVV destacou a melhoria nas "provas de vinhos e de gastronomia" que "foram mais rápidas", permitindo que "mais pessoas" tenham "participado nas provas".

E numa feira que tinha como enfoque a divulgação e promoção do vinho verde português, Manuel Pinheiro salientou ainda o "consumo moderado de álcool".

Concluído o evento, o presidente da comissão revelou à Lusa estar "a ser estudado para 2019 realizar uma "feira também em Lisboa", escusando-se a adiantar mais pormenores, dado o caráter ainda muito precoce da intenção.

A quinta edição do VVWF foi o "maior investimento de sempre" da Comissão de Viticultura no festival, orçado em 200 mil euros, com 300 vinhos de 33 produtores da região do Vinho Verde presentes no evento.