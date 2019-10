Quem o diz, sem rodeios, é Rafael Carvalho, músico e professor do instrumento no conservatório regional de Ponta Delgada e presidente da Associação de jovens de viola da terra.

“A viola da terra sobreviveu graças ao povo. Isso é importante: ela só chega aos nossos dias porque está associada às tradições populares, muito ligada antigamente às romarias. São os maiores registos que temos. As pessoas saiam em romarias para as festas e procissões e a viola ia sempre, porque animava as romarias e os arraiais”, explicou Rafael à agência Lusa.

Os primeiros registos da viola da terra remontam ao século XVIII e, apesar não existirem respostas definitivas, acredita-se que terá descendido de uma viola comum que deu origem às várias violas de arame portuguesas.

“Não sabemos de onde descendeu a viola da terra. Existem sete violas de arame em Portugal e acredita-se que houve uma viola que deu origem às violas de arame portuguesa e que se transformou numa viola com características diferentes em cada região. A original não sabemos qual foi, sabemos que seria em forma de oito, com cordas duplas e triplas”, disse o músico, destacando que as violas de arame “são todas muito semelhantes na forma física e entoação”, apesar de terem “ganho características muito próprias de cada região com o desenrolar das décadas”.

A viola da terra tem a caixa em forma de oito e tem 12 cordas: três ordens duplas (seis cordas mais agudas organizadas aos pares) e duas ordens triplas (outras seis cordas graves e organizadas em conjunto de três).