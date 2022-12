Esta semana, no nosso podcast, há uma conversa que leva umas semaninhas de atraso sobre tudo isto, mas que tinha de acontecer ou não estivesse a série no #1 do top desde a sua estreia. Aliás, ratificamos: na verdade, não é só o facto de estar a liderar há semanas consecutivas o top a nível a mundial da plataforma de streaming. É mesmo também por estar a bater recordes e números de outros pesos pesados:

Primeiro, bateu o feito de "Stranger Things" ao registar a melhor semana de sempre para qualquer série de língua inglesa da Netflix ao acumular 341,2 milhões de horas difundidas em todo o mundo;

Depois, meros 12 dias após a sua estreia, a The Hollywood Reporter noticia que bateu o seu próprio recorde, pois entre 28 de novembro e 4 de dezembro, a série conta com 441,29 milhões de horas vistas. Tradução: é a primeira vez que qualquer série em língua inglesa ultrapassou as 400 milhões de horas numa semana.

Se quiseres saber mais sobre a origem da série e da família Addams, recomendamos a leitura deste nosso artigo. Fala de tudo um pouco: o porquê de serem populares e abraçarem tanto o preto e o gótico, qual o papel do icónico realizador Tim Burton ou a razão pela qual se diz que a protagonista Jenna Ortega, de 20 anos, é a próxima "Next Big Thing".

