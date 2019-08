Os anos 90 foram, como o amor, um gajo estranho. Quem teve a sorte de neles crescer apanhou com ícones da cultura pop como “Seinfeld”, “Friends”, “Ren & Stimpy”, “Beavis & Butt-Head”. Apanhou com a flanela do grunge, com as calças de MC Hammer, com o cruzamento entre blazers, ganga e sapatilhas. Apanhou com a massificação dos telemóveis e da Internet. Apanhou, na música, com as guerras do hip-hop, com as raves e seu abrupto fim, e com o chamado “rock alternativo”, ou seja, o rock difícil de categorizar, longe do mainstream e das regras e gostos deste.

Sobretudo, quem cresceu nos anos 90 cresceu com a ideia de que lhe é permitido ser um outsider, pensar fora da caixa. E poucos foram tão outsiders quanto os Weezer, que em 1994 atingiram o pico da sua popularidade através do seu álbum de estreia, coloquialmente intitulado de “Blue Album”. É lá que encontramos pérolas do rock alternativo como 'Buddy Holly' ou 'Undone – The Sweater Song', e é com ele que a figura do guitarrista e vocalista Rivers Cuomo – um tipo com ar de geek (ou “marrão”) tornado estrela do rock – começou a marcar presença nos leitores de CDs de milhares de adolescentes, nas revistas dedicadas à música, na MTV antes de ser morta pelo YouTube.

Os Weezer surgiram em plena era grunge, enquanto a Geração X andava a pregar que o futuro, mais que não existir, não interessava para nada, assim como o presente ou o passado. O conceito dos californianos era diferente: o passado existia, sim, e se foi fixe para os nossos pais também o haveria de ser para nós. Porque o passado teve dentro dele Buddy Holly, teve os Beach Boys, teve os Kiss, teve a gloriosa década pop que foram os anos 80. O passado tinha solos de guitarra, coisa impensável para o grunge, muito mais obcecado com a ideia de três-acordes-e-a-verdade que vinha do punk rock.

25 anos após a sua estreia, os Weezer mantêm-se onde sempre estiveram: num lugar apenas destinado aos geeks e outsiders deste mundo, aos que mais que andar pelas ruas em regime vândalo-juvenil ficavam em casa a sonhar com os mundos fantasiosos do “Dungeons & Dragons” ou do heavy metal de borbulhas na cara e óculos de aro grosso na testa. 2019 trouxe consigo dois álbuns novos do quarteto: “The Teal Album”, composto inteiramente por versões de outras bandas, e “The Black Album”, novo disco de originais.

Sobre este último, o guitarrista Brian Bell – o qual apanhamos nos bastidores do NOS Alive, uma hora antes de a sua banda pisar o palco principal – afirmou que “a onda dos Weezer sempre foi a de nunca pertencer, a de olhar para o mundo como um outsider”. Perguntamos-lhe, portanto, como é que um outsider olha hoje em dia para o mundo, e para todas as mudanças a que temos assistido. A resposta chega após muita ponderação e diversas pausas no discurso: “A maior mudança parece ter a ver com a tecnologia, com a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras”, começa por dizer.

Brian Bell, guitarrista dos Weezer, no NOS Alive - Rita Sousa Vieira / MadreMedia

“No tempo do meu avô, e do avô dele, existiam comunidades, aldeias, onde havia pessoas que te davam o apoio emocional de que precisasses. Sinto que as pessoas estão a ficar cada vez mais distantes, agarradas aos telemóveis. Estamos a morrer um pouco por dentro”, explica. E, logo a seguir, revela: será essa a temática do futuro disco dos Weezer, que mesmo com dois álbuns editados no primeiro semestre de 2019 já está a pensar noutra coisa.

Entendemo-lo: muito se fala sobre a forma como as redes sociais destruíram as relações entre as pessoas, e Brian Bell parece ser da mesma opinião. Confrontado sobre se será possível largarmos todas essas formas de conexão virtual, o guitarrista oferece-nos um longo suspiro. “Não creio que seja possível. Estamos demasiado viciados. É como se o centro de prazer do cérebro, as endorfinas ou assim, não estivessem a ser estimuladas da mesma forma pelo contacto com uma pessoa real. Hoje em dia é mais fácil não nos magoarmos, e é mais fácil transformar alguém num fantasma”.