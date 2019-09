A estreia mundial de “Arsis e Thesis” terá o alemão Stefan Willich, fundador da World Doctors Orchestra, como maestro, e o português Bruno Graça, como solista no clarinete.

As atuações, que incluem também obras de Mozart e Bruckner, estão marcadas para 20 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e para o dia seguinte, na Casa da Música, no Porto.

De Mozart será tocada a abertura da ópera “Don Giovanni”, seguindo-se a nova obra de Carrapatoso, antes de o programa encerrar com a Quarta sinfonia de Anton Bruckner, uma das mais conhecidas do compositor austríaco.

As receitas dos concertos vão reverter para a associação Health4Moz, que trabalha em Moçambique, “com o objetivo de reconstruir o Hospital Central da Beira”, depois da passagem do ciclone Idai, e para os Médicos do Mundo, segundo as instituições envolvidas e como se pode ler no ‘site’ da World Doctors Orchestra.