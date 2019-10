O concerto da banda em Lisboa, a 24 de abril no Campo Pequeno, faz parte da digressão “Album Series 2020”, “de apresentação do álbum “Relayer”, de 1974, juntamente com uma seleção de outros clássicos”, de acordo com a promotora num comunicado hoje divulgado.

O espetáculo terá duas partes: “a primeira com faixas clássicas do extenso catálogo de Yes e a segunda incidirá sobre ‘Relayer’, o sétimo álbum de estúdio e um dos mais distintos da banda”.

Os bilhetes estarão à venda a partir das 10:00 de quarta-feira.