O músico Zeca Pagodinho estreia-se, no próximo dia 15 de fevereiro, pelas 22:00, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, apresentando o espetáculo “Roda de Samba do Zeca”, foi hoje divulgado.

Compositor intérprete, Zeca Pagodinho tem uma carreira de 35 anos, e vai apresentar o seu mais recente CD, o 24.º álbum da carreira, "Mais Feliz", adiantou a Estoril-Sol. Do alinhamento farão parte canções como "Deixa a Vida me Levar", "Brincadeira Tem Hora" ou "Coração em Desalinho". A 1.ª parte do espetáculo está a cargo de Carol Campolin, pelas 21:00.