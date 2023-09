Em Derna viviam 100.000 pessoas, conta a BBC, esta cidade ficou submersa depois de duas albufeiras e duas pontes terem colapsado durante a tempestade.

Depois das inundações causadas pela tempestade Daniel ainda há uma parte da cidade debaixo de água e 10.000 pessoas desaparecidas. A tempestade que atingiu aquela cidade no domingo chegou ainda a Benghazi, Soussa e Al-Marj.

O rebentamento da albufeira terá feito que com que partes da cidade fossem arrastados para o mar, e um populoso bairro terá sido um dos afetados perfazendo só aí um elevado número de mortos e desaparecidos.

Chkiouat, Ministro da Aviação, disse ao meio inglês que ainda não conseguem dizer um número certo de vítimas mas não tem dúvida que se trata de uma "calamidade". Mais cedo havia dito à Reuters que um quarto da cidade tinha desparecido, acrescentando que o número de vítimas continua a aumentar.

Também Tamer Ramada, Presidente da Cruz Vermelha Internacional, também não consegue precisar números mas diz que o total de mortes vai ser "enorme".

Desde o golpe de Estado e morte de Kadaffi, em 2011, que a Líbia tem estado a viver um caos político e social, não havendo por isso equipas de salvamento ou processos de apoio criados para pôr em prática numa situação deste género. Neste momento há dois governos em vigor na Líbia o que não facilita a coordenação para pedidos de ajuda internacionais.

Chkiouat, faz parte da administração da parte oeste do país, garantiu que ajuda está a caminho e diz ter aceitado ajuda da administração este - de Tripoli. Neste momento estarão a caminho 14 toneladas de produtos médicos, sacos para os corpos, 80 médicos e paramédico. Também os Estados Unidos da América já prometeram enviar ajuda em co-coordenação com as Nações Unidas e as autoridades locais.

O Egipto, a Alemanha, Irão, Quatar e Turquia também já se demonstraram disponíveis para enviar ajuda.