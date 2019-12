Principais acontecimentos registados no dia 25 de novembro:

1510 - Afonso de Albuquerque conquista Goa

1845 - Nasce, na Póvoa de Varzim, o escritor e diplomata português José Maria Eça de Queiroz, autor de "Os Maias" e "A Ilustre Casa de Ramires"

1875 - O Reino Unido adquire o controlo do Canal do Suez, através da compra de 176.602 ações ao Egito

1920 - "Tomada da Bastilha", em Coimbra, operação de assalto e ocupação do Clube dos Lentes, para ali ser instalada a futura Associação Académica

1922 – Abre a pastelaria Versailles, em Lisboa

1936 - É assinado o Pacto Anti-Comitern, entre a Alemanha de Hitler e o Japão

1961 - Três militantes da República Dominicana, as irmãs Mirabal, são assassinadas por ordem do ditador Rafael Trujillo. Em 1999, a Assembleia Geral da ONU assinalou a data proclamando o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres

1975 - Um dispositivo militar, com base no Regimento de Comandos, opõe-se a uma tentativa de sublevação de unidades militares de extrema-esquerda. É decretado o estado de sítio em Lisboa

1981 – Espetáculo de estreia dos Heróis do Mar no Rock Rendez Vous, em Lisboa

1986 - O Estatuto de Évora Património Mundial é oficialmente reconhecido pela UNESCO

1989 - "Revolução de Veludo" na Checoslováquia. Mais de meio milhão de pessoas, lideradas por Alexander Dubcek, dirigente da Primavera de Praga, em 1968, e por Vaclav Havel, chefe do grupo Novo Fórum, exigem a abertura à democracia

1990 - Lech Walesa vence a primeira volta das eleições presidenciais polacas

1992 - O Parlamento da Checoslováquia aprova a separação do país em duas repúblicas, a República Checa e a Eslováquia

1998 - A Câmara dos Lordes considera "não válida" a imunidade diplomática do antigo ditador Augusto Pinochet, na resposta ao pedido de extradição da Audiência Nacional de Espanha, pela morte de cidadãos espanhóis durante o regime militar no Chile

2002 - O Provedor da Casa Pia de Lisboa é demitido, após a revelação da prática continuada de abuso sexual de menores ao cuidado da instituição - Carlos Silvino, motorista da Casa Pia e principal arguido, é detido.

2004 - Começa o julgamento do processo Casa Pia, no Tribunal da Boa Hora. O Relatório do Conselho Científico aconselha a passagem da instituição a Fundação

2005 - Relatório do Conselho da Europa, sobre os possíveis centros secretos de detenção dos EUA em Estados-membros da organização, identifica a existência de 31 voos relacionados com a CIA

2006 - O antigo ditador chileno Augusto Pinochet assume a responsabilidade política por tudo o que fez durante o seu regime, entre 1973 e 1990

2007 - O BCP e o BPI anunciam que se concluíram, sem sucesso, as negociações para a fusão das duas instituições. Os dois bancos perderam cerca de 900 milhões de euros em um mês de negociações

2012 – A Convergência e União, de Artur Mas, vence as eleições regionais antecipadas na Catalunha, Espanha, mas longe da maioria absoluta

2013 - O Tribunal Constitucional decide, por sete votos contra seis, incluindo o do presidente (contra), Joaquim de Sousa Ribeiro, não declarar a inconstitucionalidade das normas do aumento do horário de trabalho na Função Pública

2018 - O incêndio mais mortífero da história da Califórnia (EUA), designado “Camp Fire”, é dado como controlado, depois de ter devastado o norte deste estado durante mais de duas semanas e de ter feito pelo menos 88 mortos.