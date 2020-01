"Queremos que no fim do processo ninguém deixe de ver televisão", apontou, salientando que o regulador também pretende evitar qualquer tipo de situação de manipulação dos consumidores, nomeadamente a ideia de que têm de mudar para a televisão paga.

"Isso está a acontecer, é uma situação que estamos a fazer o diagnóstico, é uma situação que do nosso ponto de vista é inadmissível", afirmou João Cadete de Matos.

Neste momento, acrescentou, a Anacom está "na fase de saber que queixas é que tem havido", quando questionado sobre o número de casos reportados, adiantando que depois do diagnóstico o regulador "irá agir" em conformidade.

João Cadete de Matos, que falava num encontro com jornalistas em Lisboa, referiu que a operação do projeto-piloto para a migração da faixa 700 MHz da televisão digital terrestre (TDT), que decorreu em Odivelas no final de novembro, "correu muito bem", adiantando que o início do arranque da mudança de frequência começa no sul em 7 de fevereiro.