Alberto Souto Miranda falava na abertura do encerramento do 29.º congresso das Comunicações (APDC), que termina hoje em Lisboa, antes do debate do "Estado da Nações das Comunicações", que reúne os presidentes executivos da Altice Portugal, NOS e Altice Portugal.

"Ainda pensei tentar que viesse o meu holograma em vez de mim para mandarem farpas", começou por dizer o governante, rematando que "não foi porque não há espectro", arrancando risos na audiência.

Sobre o 5G, o secretário de Estado disse que "há atraso nos procedimentos, mas não há ainda um atraso substantivo".