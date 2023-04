Faltam apenas 100 dias para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece entre os dias 1 e 6 de agosto em Lisboa. Para assinalar a data, mais de 900 paróquias tocaram os sinos às 20h23 deste domingo. O momento fez-se também de cor, com vários monumentos a iluminarem as suas fachadas com as cores de Portugal e da JMJ.

Contudo, ainda muito há a fazer e a preparar até chegar o Papa. E também faltam mãos para trabalhar: são necessários 30 mil voluntários no total e o número ainda não foi atingido.

Na quinta-feira, a organização da Jornada Mundial da Juventude dizia ao SAPO24 que "cerca de 20 mil voluntários fizeram a sua pré-inscrição para a JMJ Lisboa 2023. Mas como alguns dos voluntários acabam por não terminar o processo, por motivos vários, continuamos a campanha de angariação de voluntários, que são a força da JMJ Lisboa 2023".

Hoje, D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ, deixou também o retrato da situação, em declarações ao Jornal de Notícias. "Precisávamos de mais [voluntários], mas nem todas as pessoas têm a possibilidade de interromper a sua vida profissional ou académica para se dedicarem ao evento", diz.

"Há atividades que são necessárias e urgentes na Jornada, para as quais ainda não temos tido disponibilidade das pessoas, porque não podem abdicar da sua profissão. É normal, em muitos países, que o jovem interrompa os estudos ou o trabalho para participar como voluntário, faz parte do currículo. Cá, não faz parte da nossa cultura", acrescenta.

Na prática, explicou a organização ao SAPO24, "poderão inscrever-se como voluntários pessoas a partir dos 18 anos e até aos 60 anos, que tenham sentido de responsabilidade, serviço e capacidade para trabalhar em equipa e com autonomia e que possam apoiar todos os peregrinos que participam nos diversos encontros que vão decorrer ao longo da JMJ Lisboa 2023".

No sábado, na visita de Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ao Vaticano, o Papa Francisco referiu que está "contente por regressar a Lisboa e a Portugal".

"Estou contente com o que estão a fazer. E perdoem-me pela possível confusão que esta iniciativa poderá estar a causar. Obrigada pelo que estão a fazer. Desejo-vos o melhor e que Deus nos abençoe. Obrigada pelo vosso trabalho”, disse, num vídeo gravado com o telemóvel de Moedas.

Agora, em contagem cada vez mais decrescente para o evento, resta uma certeza: Lisboa vai encher-se de peregrinos. Pré-inscritos já estão 550 mil, o que é um número "acima da linha da média do histórico das outras jornadas". Mas não é necessária inscrição para participar nos eventos centrais, por isso a previsão é de mais de um milhão de pessoas na capital na primeira semana de agosto.