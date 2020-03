Portugal registou hoje um nono caso de infeção do novo coronavírus. A doença Covid-19 continua a marcar a atualidade.

Hoje, novos dados entraram na conversa: Henrique Martins, presidente da SPMS — a entidade responsável pela Linha SNS24 —, foi afastado pelo governo de António Costa, sendo substituído pelo antigo secretário de Estado Luís Goes Pinheiro — um dia depois de António Costa dizer que não se mudam generais a meio da batalha.

A substituição surge no mesmo dia em que o ‘Público’ mostra que a linha não atendeu um quarto das chamadas num dia de pico da procura.

Entretanto, soube-se que a mulher internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, por infeção com o novo coronavírus causador de Covid-19 é professora numa escola básica da Amadora. Segundo avançou a diretora-geral da Saúde à RTP, seis turmas da escola Roque Gameiro foram encerradas.

No centro do continente, França enfrenta uma possível contaminação generalizada, tendo hoje registado 138 novos casos. A doença do coronavírus já chegou a todas as regiões da França, sendo o atual balanço de 423 casos positivos e de sete mortes. O presidente francês Emmanuel Macron já admitiu que o cenário de uma epidemia é "inevitável".

Para terminar, uma reflexão. Hoje, 5 de março, o jornal ‘Público’ faz trinta anos. São três décadas de jornalismo de referência, hoje celebradas com mais um exemplo da versatilidade com que a imprensa pode — deve — contar histórias. São 30 coisas para fazer na vida, um trabalho das jornalistas Carolina Pescada, Teresa Abecasis e Vera Moutinho, com design de Filipe Ribeiro e os pós-mágicos da web por Dinis Correia.

Eu sou o Pedro Soares Botelho e ainda não tenho os trinta anos do 'Público', mas tenho os meus anos. E é do alto (ou baixo) deles que hoje vi o dia ser assim.