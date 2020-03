Henrique Martins, presidente da SPMS — a entidade responsável pela Linha SNS24 —, foi afastado pelo governo de António Costa, sendo substituído pelo antigo secretário de Estado Luís Goes Pinheiro. Apesar de o mandato ter terminado no final do ano passado, o governo poderia ter optado pela recondução da equipa por mais três anos.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA