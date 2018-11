Na próxima quinta-feira, num congresso em Helsínquia, a maior família política europeia, na qual estão integrados PSD e CDS-PP, vai escolher o seu "cabeça de cartaz" às eleições europeias de maio do próximo ano, entre o atual líder do PPE no Parlamento Europeu (PE), o alemão Manfred Weber e o antigo primeiro-ministro finlandês Alexander Stubb, que aspiram a suceder a Jean-Claude Juncker na presidência da Comissão.

Inaugurado por ocasião das anteriores eleições europeias, em 2014, o processo de designação do presidente da Comissão entre os cabeças de lista indicados pelas famílias políticas europeias (os chamados “Spitzenkandidaten”, termo alemão que se pode traduzir por “candidatos principais”) perdeu força ao nível do Conselho Europeu, composto pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, a quem cabia a escolha do nome a propor ao Parlamento Europeu até há quatro anos.

Em fevereiro passado, o Conselho Europeu, reunido em Bruxelas, acordou que os grupos políticos europeus são naturalmente livres de voltar a designar “candidatos principais” às eleições de maio de 2019, mas advertiu que não está contemplado nos Tratados da UE qualquer “mecanismo automático” que determine que o “Spitzenkandidat” do partido mais votado a nível dos 27 – o Reino Unido já terá saído na altura da UE – seja o futuro presidente da Comissão.

Vários líderes europeus, entre os quais o primeiro-ministro português, António Costa, e também o Presidente francês, Emmanuel Macron, já manifestaram reservas quanto à repetição do método “Spitzenkandidaten” e, mesmo líderes de grupos políticos no Parlamento Europeu que aderiram à ideia em 2014, como o antigo primeiro-ministro belga Guy Verhofstadt, líder dos Liberais e que foi mesmo o seu “Spitzenkandidat” nas últimas eleições, já considerou que o processo está “morto”.