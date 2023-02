Os cinco irmãos, quatro menores, o mais novo com apenas 8 anos, deslocam-se sozinhos até ao Saldanha, em Lisboa, para receber uma refeição quente.

Vivem com os pais e com a avó, mas dependem das refeições dadas pela associação CASA, às segundas, quartas e sextas, pois é difícil ter comida suficiente para uma família de oito. A história foi reportada pelo Observador, e chegou ao Governo, que garantiu que a família já foi identificada, e está a ser acompanhada.

"A família foi contactada ainda no dia de ontem [segunda-feira] e está neste momento a ser acompanhada pelas equipas locais da ação social, numa visita domiciliária, no sentido de se perceber qual é o problema de fundo desta questão", avançou Ana Sofia Antunes, secretária de Estado para a Inclusão, ao Observador. "E acreditamos que a situação estará controlada", acrescentou.

A secretária de Estado para a Inclusão garantiu que o Governo já enviou "um novo pedido a todas as estruturas que estão no terreno, para que qualquer situação que envolva crianças possa, de imediato, ser reportada à Garantia para a Infância". Sobre a articulação entre as várias associações, desde a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), às que estão no terreno, reconheceu "que, por vezes, possa falhar".

A inflação já chegou a muitas famílias que, pagando as despesas, ficam com pouco para viver. "O que nós sentimos como voluntários é que o número de refeições não chega. Todas as semanas há pessoas novas na rua", explicou Patrícia Querido, voluntária e uma das coordenadoras da CASA.