Num vídeo difundido pela família é possível ver a mulher, Li Wenzu, no seu apartamento em Pequim, e o filho do casal, Quanquan, a aguardarem a chegada de Wang a casa, acompanhado por vários agentes de segurança.

Li, cuja campanha pela libertação do seu marido a tornou numa das ativistas mais importantes do país asiático, é vista a chorar nos braços de Wang, que ela viu, pela última vez, numa visita à prisão, em Linyi, no leste da China, em 16 de janeiro passado.

Desde a sua libertação, no dia 05 de abril, Wang permaneceu sob vigilância policial na sua antiga casa na cidade de Jinan, província de Shandong, enquanto a sua família ficou no seu local habitual de residência, em Pequim.

As autoridades justificaram a decisão de manter Wang em Jinan com a necessidade de cumprir o período de quarentena de duas semanas, medida de prevenção contra a propagação do novo coronavírus, mas mesmo volvido esse período não permitiram o seu regresso a Pequim.