Já foram vacinados mais de 118 mil jovens. Hoje foi o primeiro dia de vacinação da faixa etária dos 12 aos 15 e até às 17 horas tinham sido vacinados mais adolescentes do que o esperado para os dois dias do fim de semana.

Para este primeiro fim de semana estava agendada a vacinação de cerca de 110 mil pessoas, mas - além dos que fizeram o pedido de autoagendamento e os que foram chamados pelos serviços de saúde - a 'task-force' decidiu abrir também a modalidade "casa aberta", à semelhança do que aconteceu no fim de semana anterior com os jovens de 16 e 17 anos.

O vice-almirante Gouveia e Melo manifestou aos jornalistas o seu orgulho pela iniciativa dos jovens: “Este é o quarto centro de vacinação em que passo e estão cheios. As pessoas a virem em massa para a vacinação. O que é que eu posso dizer? Estou emocionado”.

Ao final da manhã já se contabilizavam 45 mil pessoas vacinadas em todo o país, um balanço que foi evoluindo ao longo do dia e que levou o vice-almirante a afirmar: “[os jovens] estão a dar-nos uma lição de civismo”.

Uma semana depois de ter sido recebido com insultos e gritos, como "assassino", à entrada de um centro de vacinação em Odivelas, hoje deu-se precisamente o inverso. Depois de algumas selfies à chegada, Gouveia e Melo foi recebido no interior do centro de vacinação de Alcabideche, em Cascais, com aplausos.

“Não estava à espera. Já visitei muitos pavilhões, mas julgo que os problemas recentes fizeram com que os pais também tomassem mais consciência deste processo. Acho que estes aplausos foram mais para me animar e eu agradeço imenso e fico comovido”, disse o coordenador da ‘task-force’ de vacinação no final da visita.

Relembra-se que a vacinação da faixa etária entre os 12 aos 15 anos vai continuar no fim de semana de 28 e 29 de agosto, estando aberto o autoagendamento que abrange também a faixa etária dos 16 e 17 anos.

De acordo com o calendário definido pela 'task-force', o objetivo é concluir o processo de vacinação dos jovens até 19 de setembro - perto do início do ano letivo - e é precisamente nesse fim de semana que serão administradas as segundas doses do próximo 'turno'.

Relembra-se também que, em Lisboa, este domingo, a vacinação de jovens vai ser concentrada no centro no Templo Radha Krishna e não na Cidade Universitária.

Mas, enquanto no continente se deu início à vacinação dos mais jovens, nos Açores já se prepara uma terceira dose para os mais vulneráveis, que deve arrancar no final outubro, quando toda a população já estiver vacinada com a segunda dose.

No continente, porém, antes de se falar num reforço da vacinação, a prioridade é terminar a administração de segundas doses.

“Nesta fase, ainda nem acabamos de dar as segundas. Ainda temos muitas primeiras doses por dar, mais cerca de um milhão. Depois vêm mais essas segundas doses para acabar o processo”, explicou o vice-almirante, relembrando que ainda assim essa decisão caberá à Direção-Geral da Saúde, que, por sua vez, aguarda o parecer da Agência Europeia do Medicamento.

No início do mês, Gouveia e Melo referia-se à necessidade de vacinar os mais jovens para "retirar o máximo de água possível da piscina".

"O vírus, se tiver água para nadar, vai nadar nessa água e vai infetá-la, portanto, toda a água que eu conseguir tirar da piscina para o vírus, é um combate importante", dizia. Hoje, até às 17h, ficou mais perto de retirar 118 mil da piscina.