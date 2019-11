“A guerra terminou”, anunciou o comandante em chefe dos Guardas da Revolução, general Hossein Salami, dirigindo-se aos manifestantes que ecoavam “Abaixo a América”, “Abaixo os sediciosos”.

“O inimigo sofreu um golpe mortal”, acrescentou o oficial superior que dirige o exército ideológico da República islâmica do Irão.

A multidão, com mulheres em chador, homens à civil ou clérigos xiitas com turbantes, jovens e menos jovens, convergiu através de diversas avenidas para a praça Enghelab (‘Revolução’ em persa), segundo a agência noticiosa AFP e as imagens difundidas em direto pela televisão estatal.

Numerosos participantes exibiam retratos do ‘ayatollah’ Ali Khamenei, guia supremo da República islâmica, e que mereceu elogios do general Salami pelas suas “competências”, apelando aos iranianos para o seguirem.