"O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, comenta, hoje, terça-feira, às 12 horas, o abate de árvores na zona da Prelada, junto à VCI. A ação, denunciada por munícipes nesta segunda-feira, é alheia ao Município do Porto e contraria as medidas preconizadas pelo Executivo de Rui Moreira nesta matéria", pode ler-se na referida comunicação enviada aos órgãos de comunicação social.

Segundo a CMP, o abate de árvores terá partido da Infraestruturas de Portugal (IP) e merece críticas por parte da autarquia. "Esta ação da IP – Infraestruturas de Portugal não corresponde a um ato isolado e, por isso, Rui Moreira comentará igualmente as atitudes negligentes e os abusos em relação à VCI por parte do Estado Central."

A câmara aproveitou a comunicação para recordar o anúncio, na semana passada, da plantação de 2.544 novas árvores até maio, que acrescerão, segundo informa, às 66 mil árvores e arbustos já existentes no Município do Porto. "Azevinhos, carvalhos, amieiros, medronheiros, nogueiras-negras, teixos e salgueiros são algumas das espécies a ser plantadas durante este período, quer em parques urbanos quer em caldeiras e arruamentos do concelho."