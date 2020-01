Dito em voz alta parece que é mentira, mas é amanhã. Para sermos honestos, não é amanhã, é um minuto depois de amanhã que o Reino Unido sai da União Europeia, desta vez irrevogavelmente, tenha essa palavra o significado que tem por terras lusas.

Às 23h00, Boris Johnson vai falar ao país, prevê-se que as pessoas saiam à rua, umas contentes outras descontentes. Em termos visuais, o ‘Brexit' será assinalado, na residência oficial do primeiro-ministro, em Downing Street, com um relógio com a contagem decrescente até às 23:00 de 31 de janeiro e com o içar de bandeiras nacionais em redor da Praça do Parlamento, em Westminster, Londres. Entra também em circulação neste dia uma moeda comemorativa com a inscrição "Paz, prosperidade e amizade com todas as nações".

De qualquer das formas, é o fim de uma novela que se arrasta há mais de três anos e que nos enganou sempre que parecia que ia chegar ao fim. E, se é certo que o Brexit ainda irá alimentar as manchetes dos jornais por mais um tempo, gostava que o leitor não ficasse desprovido de uma boa narrativa da atualidade com contornos ora de romance, ora de novela brasileira, ora de qualquer coisa que merece aquele comentário de um tio mais velho num jantar de Natal: “se não existisse, tinha de ser inventado”.

1 - Joacine, a incontactável

Depois da polémica da proposta da devolução de património exposto em museus às ex-colónias e do fogo cruzado de reações em resultado de uma publicação de André Ventura em que propunha “devolver” a deputada ao seu país de origem, Joacine Katar Moreira volta a ser protagonista da atualidade noticiosa. Em poucas palavras, o Livre, partido pelo qual foi eleita (às vezes convém lembrar este facto), diz ter convocado a deputada para uma reunião na qual será votada a proposta de retirada de confiança política.

A deputada única nega, diz que não recebeu nenhum dos dois e-mails que o Livre lhe terá endereçado, num momento que parece quase tirado de uma sitcom medíocre e que nos faz lembrar os primeiros tempos de atividade parlamentar de Joacine e da sua abstenção em relação a um texto apresentado pelo PCP sobre a Palestina que condenava uma "nova agressão israelita a Gaza". Uma situação que a deputada justificou com dificuldades em contactar o Grupo de Contacto do partido.

2 - Mercado meu, mercado meu, há mais algum Bruno Fernandes para animar o breu?

Esta é uma novela concentrada em 24 horas. É para aquela malta que diz ‘ah e tal não tenho paciência para séries, são muitos episódios e muitas temporadas’. Portanto, é o último dia do mercado de transferências e tudo aquilo que podemos desejar é que haja alguma surpresa que eleve o dia da monotonia a que o dia de hoje, segundo os rumores que constam na imprensa, o está a votar.

Com as grandes histórias já solucionadas (Bruno Fernandes no Manchester United, Christian Eriksen no Inter de Milão, Haaland no Borussia Dortmund) o dia de amanhã fica à mercê de alguma contratação surpresa que entusiasme o dia. Vai poder acompanhar tudo num liveblog especial de 24 horas aqui, no SAPO24.

3 - Uma ‘novela’ com data de estreia só em fevereiro

Aponte no calendário o dia 14 de fevereiro como o dia em que o SAPO24 se irá converter à literatura romântica. Porquê? Bem, tudo começa esta segunda-feira, 3 de fevereiro, com o O Primeiro Capítulo que tem encontro marcado n'A Sala, em Lisboa, às 18h30, sob o tema "Amor". No mês dos enamorados, vão desafiar-se pessoas que gostam de escrever a partilhar os seus textos neste encontro, que contará com a presença de Patrícia Reis, autora de vários livros e cronista do SAPO24.

Os textos selecionados serão depois publicados no SAPO24 a 14 de fevereiro, marcando desta forma o Dia dos Namorados.

Pode participar com poemas, ensaios, crónicas, microcontos ou qualquer outro género literário. Há certamente lugar para apaixonados e corações partidos — desde que não se excedam as 500 palavras. A participação é gratuita.

Mantenha-se sintonizado, o ano ainda agora começou e prometemos narrar-lhe muitos mais enredos novelescos.